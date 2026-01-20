Corrientes: capturaron un pacú de 13 kilos en Esquina

Un pacú de 13 kilos fue capturado en el río Paraná, en una pesca realizada en modalidad anclada con encarne de masa. El hecho ocurrió en Esquina y, según los pescadores, se trata de un ejemplar que no se veía en la zona desde hace más de 30 años.

El pez fue subido a la embarcación por Julián Ariel Spha, acompañado por los guías locales Lucas Etchegaray y Cristian Silvero. La pesca se registró alrededor de las 16.30 y, según los protagonistas, se trató de una captura de relevancia histórica para la localidad.

Previo a la Fiesta Nacional del Pacú

La captura se produce en un contexto de buen caudal del río, con registros de pacú de distintos tamaños durante las últimas semanas. Esto genera expectativas de cara a la Fiesta Nacional del Pacú, que se realizará del 8 al 15 de febrero en Esquina.

El torneo central del evento está previsto para el 14 de febrero, con más de 40 millones de pesos en premios y actividades culturales y recreativas.

Esquina es reconocida por su tradición pesquera y por ser un punto destacado para la especie en el río Paraná. La reciente captura confirma la continuidad de la actividad en condiciones favorables y refuerza la importancia de la pesca para el turismo y la identidad local.

Con información de Weekend.