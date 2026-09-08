Santa Rosa suma una nueva base contra incendios con 5 autobombas y 10 camionetas

Un nuevo cuartel de la Brigada de Incendios Forestales (Brif) quedó inaugurado en Santa Rosa. El edificio está ubicado en el Parque Industrial y cuenta con dos niveles. La base fue equipada con cinco autobombas y diez camionetas adaptadas para intervenciones rápidas, destinadas a facilitar el despliegue de los brigadistas frente a emergencias.

El nuevo lugar cuenta con una infraestructura destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios y proteger tanto las zonas productivas como los ambientes naturales de la provincia.

Espacios equipados

Además del equipamiento operativo, las instalaciones cuentan con sanitarios, dormitorios para el personal, comedor y espacios destinados a oficinas y tareas de trabajo, permitiendo concentrar en un mismo lugar los recursos necesarios para las tareas de prevención y combate del fuego.

La inauguración se enmarca en el Plan de Lucha Contra el Fuego del Gobierno de Corrientes, que contempla el desarrollo de infraestructura y recursos para mejorar la respuesta frente a los incendios forestales, especialmente en una provincia con una importante superficie productiva y de áreas naturales.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de continuar incorporando infraestructura de este tipo para reforzar la protección del territorio. El objetivo es contar con bases operativas que permitan una intervención más rápida ante los focos de incendio y, al mismo tiempo, reducir el impacto sobre la producción y el medio ambiente.

La puesta en funcionamiento del cuartel de Santa Rosa se suma así a las acciones destinadas a fortalecer el sistema provincial de prevención y combate de incendios forestales, con mayor equipamiento y mejores condiciones para el trabajo del personal especializado.