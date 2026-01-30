Corrientes: cuenta con 200 vehículos, aviones y tecnología satelital para combatir el fuego

Con la declaración de riesgo extremo de incendios y la prohibición total del uso del fuego, Corrientes activó un amplio operativo preventivo apoyado en una fuerte estructura de equipamiento y recursos tecnológicos. La provincia cuenta actualmente con más de 60 asociaciones de bomberos voluntarios, que reúnen a unos 1.200 hombres y mujeres, a los que se suman brigadistas forestales y bomberos de la Policía, alcanzando unas 1.500 personas capacitadas para el combate del fuego.

Preparados para combatir incendios

El despliegue logístico incluye más de 80 vehículos 4x4 incorporados por el Gobierno provincial, 25 camiones autobomba cero kilómetro y otros 23 vehículos forestales de origen europeo especialmente diseñados para incendios rurales, con gran capacidad hídrica y sistemas de autoprotección. A esto se suma una flota de camiones cisterna y alrededor de 125 camionetas equipadas con kits de ataque rápido, distribuidas estratégicamente en al menos 13 asentamientos operativos en todo el territorio correntino.

En materia aérea, la provincia ya contrató dos aviones hidrantes, mientras que otra aeronave del Servicio Nacional de Manejo del Fuego permanece operativa en Mercedes. Estas unidades resultan clave para el ataque inicial en zonas de difícil acceso y para reforzar el trabajo en tierra cuando los focos se expanden con rapidez debido al calor y al viento.

La infraestructura se completa con tecnología de última generación: monitoreo satelital las 24 horas desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), sistemas de detección temprana, comunicaciones permanentes entre cuarteles, drones con cámaras térmicas e infrarrojas y equipamiento de protección personal de alto costo. Según estimaciones oficiales, cada set completo para un bombero puede valer entre 7 y 10 millones de pesos, una inversión que busca proteger tanto al personal como mejorar la eficacia en el combate de incendios.

Desde la Dirección General de Lucha contra el Fuego de la Policía, indicaron que disponen de brigadas forestales, autobombas, camionetas de ataque rápido, más de 120 mil litros de capacidad de abastecimiento de agua y alarmas sincronizadas con el COE. Además, los cuarteles de bomberos voluntarios, sostenidos por el compromiso solidario de sus integrantes, cuentan con nuevas autobombas forestales y respaldo provincial en seguros y cobertura social.

Con este esquema de recursos humanos, vehículos, aeronaves y tecnología, Corrientes se prepara para enfrentar una temporada compleja, marcada por altas temperaturas, baja humedad y abundante material combustible. Las autoridades reiteraron que, pese al equipamiento disponible, la principal herramienta sigue siendo la prevención y el cumplimiento estricto de la prohibición de quemas en toda la provincia.