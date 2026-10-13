Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte en Argentina

Las enfermedades no transmisibles (ENT) continúan siendo la principal causa de muerte en Argentina. Según un nuevo informe del Ministerio de Salud de la Nación, en 2024 explicaron el 69,1% de los 376.405 fallecimientos registrados en el país.

El dato surge del Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, que analiza la evolución de la mortalidad asociada a estas patologías y busca aportar información para orientar las políticas sanitarias y la asignación de recursos.

El informe señala que los fallecimientos por ENT aumentan a medida que avanza la edad y alcanzan su máximo en el grupo de 75 años y más. Además, estas enfermedades explicaron el 61,5% de los Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) antes de los 75 años. En todos los grupos de edad, las tasas de mortalidad fueron más altas en varones que en mujeres.

Cuáles son las enfermedades que más muertes provocan



Las enfermedades cardiovasculares fueron las principales responsables de las muertes por ENT durante 2024. Representaron el 40,4% de los fallecimientos vinculados a estas patologías.

En segundo lugar se ubicó el cáncer, que explicó el 23% de las muertes por ENT. Más atrás quedaron la enfermedad renal (3,7%), la diabetes (3,4%) y las enfermedades respiratorias crónicas (2,4%).

Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la principal causa fue la insuficiencia cardíaca, responsable del 25,1% de las muertes por ECV. Le siguieron las enfermedades isquémicas (21,7%), las cerebrovasculares (16,9%) y las hipertensivas (7%).

El informe también detectó diferencias según el sexo. En los varones, las enfermedades isquémicas fueron la principal causa cardiovascular, con el 25,2%, seguidas por la insuficiencia cardíaca, con el 22,8%.

En las mujeres, en cambio, la insuficiencia cardíaca ocupó el primer lugar, con el 27,5%, mientras que las enfermedades isquémicas representaron el 18,3%.

Las diferencias entre las provincias



La Tasa de Mortalidad Ajustada por Edad (TAMPE) por enfermedades no transmisibles alcanzó en 2024 los 418,2 casos cada 100.000 habitantes a nivel nacional.

Sin embargo, el informe mostró importantes diferencias entre las jurisdicciones. Misiones registró la tasa más elevada, con 603,2 cada 100.000 habitantes, mientras que Jujuy presentó la más baja, con 305,5.

Entre las provincias con mayores tasas también se ubicaron Chaco (489,2), San Luis (475,1) y Formosa (465,7).

En el otro extremo, además de Jujuy, se destacaron CABA (315,7) y Chubut (348) por sus menores niveles de mortalidad ajustada por edad.