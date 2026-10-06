Llega el Congreso de Carnes del NEA

La idea del Congreso nació durante el viaje que un grupo de jóvenes realizó junto a la Asociación Braford Argentina para participar del 9° Congreso Mundial Braford, que tuvo lugar en Brasil: “En esas horas de viaje tuvimos charlas con nuestros mayores y les preguntamos qué podíamos hacer de nuevo para seguir creciendo. Así surge la idea de hacer nuestro propio congreso”, explicó el estudiante de ingeniería Daniel Ramírez, integrante de Junior NEA.



La propuesta fue presentada ante el equipo de trabajo y rápidamente comenzó a tomar forma. Actualmente, once personas participan de la organización, distribuidas en áreas como redes, difusión, logística y notas. Según Ramírez, esta estructura permite organizar las distintas tareas y llevar adelante las actividades previstas.



El encuentro está pensado para productores ganaderos, profesionales, estudiantes, empresas, instituciones y jóvenes vinculados al sector agropecuario, con una convocatoria que busca integrar tanto a quienes ya forman parte de la actividad como a quienes están dando sus primeros pasos.

Producción, innovación y mercado



A lo largo de una jornada, el Congreso abordará algunos de los principales desafíos y oportunidades de la producción bovina en el NEA. El programa contempla un análisis del panorama actual y las perspectivas del mercado de carne vacuna argentina y mundial, junto con herramientas vinculadas a recursos forrajeros, suplementación, adaptación al cambio climático y eficiencia productiva.



También habrá un bloque dedicado a sanidad, garrapata, bienestar animal y genética, y otro centrado en la incorporación de innovación y tecnología, con temas como digitalización, trazabilidad, uso de datos y experiencias concretas desarrolladas en la región.



El cierre de contenidos estará a cargo de una mesa redonda sobre “El rol del NEA en la cadena cárnica nacional: ¿protagonista o actor secundario?”, que reunirá distintas miradas sobre calidad, mercados, agregado de valor, exportación, consumo interno, políticas públicas, financiamiento, sostenibilidad y competitividad.



La jornada finalizará con una degustación de carnes junto al IPCVA, como cierre de un encuentro que busca poner en diálogo a las nuevas generaciones con los distintos eslabones de la cadena y aportar una mirada propia sobre el futuro de la ganadería del NEA.



La tercera edición de la Nacional Primavera Braford con la fuerza de Expoagro, tendrá lugar del 6 al 8 de octubre en el Predio de la Sociedad Rural de Chaco, en Margarita Belén.