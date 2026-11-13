Córdoba alcanza un hito en trasplante de médula ósea y terapia celular

El Hospital Privado Universitario de Córdoba1 se convierte en el primer centro de Argentina en obtener esta acreditación internacional para trasplante hematopoyético y terapia celular.

La implementación de estos estándares permite brindar atención a los pacientes bajo un modelo operativo alineado con el de centros de referencia internacional.

Alcanzar esta acreditación requirió años de trabajo multidisciplinario, una profunda dedicación de todo el equipo y un sólido apoyo institucional, fundamentales para desarrollar las estructuras, los recursos y los procesos necesarios para cumplir y sostener estándares internacionales de calidad y seguridad.

¿Qué significa la acreditación FACT-JACIE?

FACT (Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy) y JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT) establecen estándares internacionales destinados a implementar la calidad y la seguridad en los programas de trasplante hematopoyético y terapia celular.

Esta acreditación es el máximo sello internacional de calidad en trasplantes y terapias celulares. Garantiza que cada procedimiento se realiza bajo procesos monitorizados en forma continua y revisados mediante inspecciones rigurosas.

Para los pacientes y sus familias, este reconocimiento representa el compromiso de Hospital Privado con:

Procesos asistenciales estandarizados y seguros.



Profesionales y equipos interdisciplinarios capacitados.



Trazabilidad e integridad de los productos celulares en las distintas etapas del proceso.



Evaluación sistemática de los procesos y resultados.



Mejora continua basada en estándares internacionales.

Estándares internacionales aplicados a todo el proceso

El alcance de los estándares FACT-JACIE contempla diferentes etapas del proceso de terapia celular hematopoyética, entre ellas:

Evaluación y selección de pacientes y donantes.



Colecta de células progenitoras hematopoyéticas y linfocitos



Procesamiento y almacenamiento de productos celulares.



Identificación, etiquetado y trazabilidad bajo estándares internacionales, con ISBT 128.



Liberación y administración de los productos celulares.



Seguimiento de los pacientes y donantes



Gestión de riesgos, auditorías y mejora continua.



Formación y capacitación de los equipos involucrados.



La acreditación no se limita a un procedimiento individual, sino que contempla la organización y articulación de los diferentes componentes que participan en el proceso. Una de las gestiones es el envío de datos a registros internacionales como ser CIMBTR, lo que permite medir y comparar resultados con los principales centros de trasplante del mundo.

Un programa con trayectoria en trasplante y terapia celular

El Programa de Trasplante de Médula Ósea y Terapia Celular3 del Hospital Privado Universitario de Córdoba cuenta con una trayectoria de más de 37 años en la atención de pacientes que requieren trasplantes hematopoyéticos y terapias celulares, realiza en promedio 150 procedimientos anuales, consolidándose como un referente en la región por su trayectoria y resultados.

El programa desarrolla procedimientos de trasplante autólogo y alogénico, tanto en población adulta como pediátrica, y cuenta además con actividad vinculada a terapias celulares avanzadas. Actualmente, el programa se encuentra registrado entre las más de 500 instituciones en el mundo acreditadas por FACT y/o JACIE, para servicios de trasplante hematopoyético y terapia celular con células efectoras.

En 2024, el Hospital Privado incorporó un Programa de Terapia Celular de avanzada, incluyendo participación en ensayos clínicos con células CAR-T, ampliando las posibilidades terapéuticas para determinadas enfermedades hematológicas.

Detrás de este programa se encuentran los servicios de Servicio de Oncología y Hematología4, Medicina Transfusional, Laboratorios, Enfermería, Infectología, y muchos más, los que conforman un equipo multidisciplinario de más de 90 profesionales. Todos trabajan con un mismo objetivo: brindar a cada paciente una atención segura, eficaz y profundamente humana.

Alcanzar y mantener una acreditación internacional requiere mucho más que el cumplimiento de procedimientos. Implica contar con un sistema de gestión que permita identificar riesgos, monitorear procesos, analizar resultados y establecer acciones de mejora.

En este sentido, la calidad atraviesa todas las etapas del programa en cuanto a pacientes y donantes: desde la selección y evaluación hasta la colecta, procesamiento, almacenamiento, administración y seguimiento posterior.

La trazabilidad e integridad del producto celular se aseguran través de los procesos establecidos en la cadena de custodia y cadena de identidad. La utilización de estándares internacionales de identificación y trazabilidad permite fortalecer la seguridad de los productos celulares y reducir riesgos asociados a su manipulación y administración.

Un reconocimiento que implica un compromiso permanente

La acreditación FACT-JACIE representa el reconocimiento a un trabajo sostenido y, al mismo tiempo, un compromiso para continuar fortaleciendo los procesos asistenciales.

En el Hospital Privado Universitario de Córdoba, la calidad y la seguridad del paciente constituyen pilares de una atención centrada en las personas, sustentada en evidencia científica y alineada con estándares internacionales.

El objetivo es continuar desarrollando una medicina de alta complejidad que combine innovación, conocimiento científico, trabajo interdisciplinario y, fundamentalmente, un cuidado humanizado y de excelencia en cada etapa del proceso.

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