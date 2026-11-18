La EPOC es actualmente la tercera causa de muerte en el mundo. En 2023 provocó alrededor de 3,4 millones de muertes, aproximadamente el 6 % de todas las defunciones globales. (Foto: Adobe Stock)



Además, actualmente se reconoce que pueden intervenir otros antecedentes, como infecciones respiratorias recurrentes, factores genéticos y condiciones ocurridas durante etapas tempranas de la vida.

Esto ayuda a explicar por qué una persona que nunca fumó también puede desarrollar EPOC.

Esto ayuda a explicar por qué una persona que nunca fumó también puede desarrollar EPOC.

La espirometría, una prueba clave para confirmar el diagnóstico de EPOC



Los síntomas pueden generar sospecha, pero el diagnóstico debe confirmarse mediante una espirometría.

Este estudio mide cuánto aire puede expulsar una persona y con qué velocidad, y permite determinar si existe una obstrucción persistente del flujo aéreo.

El acceso insuficiente a la espirometría es uno de los factores que pueden retrasar el diagnóstico.

La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica plantea que mejorar el acceso a esta prueba, especialmente entre personas con síntomas o factores de riesgo, podría permitir intervenir en etapas más tempranas.

¿Se puede curar la EPOC?



Actualmente la EPOC no tiene cura, pero sí existen medidas capaces de controlar los síntomas, reducir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida.

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El tratamiento puede incluir:

Abandono del tabaco



Reducción de la exposición a contaminantes



Medicamentos inhalados



Vacunación para disminuir el riesgo de infecciones



Rehabilitación pulmonar



Oxígeno en determinados pacientes



La Organización Mundial de la Salud señala que los broncodilatadores inhalados son una de las principales herramientas terapéuticas porque ayudan a mantener abiertas las vías respiratorias.