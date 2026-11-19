Los hombres afrodescendientes y aquellos con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata deben comenzar la detección anual a los 45 años, según indican las pautas.

La detección universal del cáncer de próstata, que representa alrededor del 2,5% de todas las muertes entre los hombres de Estados Unidos, fue durante mucho tiempo objeto de controversia. La evidencia sobre los beneficios de las pruebas periódicas de los niveles en sangre del antígeno prostático específico, o PSA, es limitada. Y existen daños bien documentados asociados con el diagnóstico y tratamiento de todos los cánceres de próstata, que por lo general son de crecimiento lento y pueden no causar nunca problemas en quienes los padecen.

Las nuevas pautas se apartan de las recomendaciones anteriores, que proponían que los pacientes y los médicos decidieran juntos sobre la detección a partir de una evaluación cuidadosa de los riesgos, los beneficios y los valores de cada persona.

“Esto es realmente un giro respecto de las recomendaciones anteriores”, dijo Philipp Dahm, profesor de urología de la Universidad de Minnesota, que no participó en la elaboración de las pautas.

La Sociedad Americana del Cáncer afirmó que actualizó sus recomendaciones a partir de nuevas evidencias y de los cambios en la forma en que los médicos controlan y tratan los cánceres de próstata.

Si bien los expertos coincidieron con los fundamentos de la actualización, algunos temen que las pautas lleven a médicos y pacientes a inclinarse automáticamente por la detección, en lugar de mantener conversaciones más detalladas sobre sus ventajas y desventajas. Eso podría llevar a muchos hombres a someterse innecesariamente a estudios, biopsias y tratamientos como radioterapia y cirugía, procedimientos que pueden provocar disfunción eréctil, incontinencia urinaria y problemas intestinales.

“La forma en que la mayoría de los médicos implementará esto es que simplemente les harán la prueba a todos”, dijo Alex Krist, profesor de medicina familiar de la Universidad Virginia Commonwealth, quien colaboró en la elaboración de otra pauta ampliamente utilizada, publicada en 2018 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. “Sigue habiendo muchos daños. Y no estoy seguro de que vaya a tener los beneficios que predicen”.

¿Cómo cambiaron las recomendaciones?



La pauta anterior de la Sociedad Americana del Cáncer dejaba esencialmente en manos de los hombres, a partir de los 50 años, la decisión informada de realizarse o no una prueba de PSA junto con sus médicos. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel asesor gubernamental que también emite recomendaciones de detección, sostenía el mismo criterio para hombres de entre 55 y 69 años.

En 2023, menos del 40% de los hombres de ese grupo etario recibió una prueba de PSA.

Al explicar la decisión de recomendar la detección cada dos años, Robert Smith, vicepresidente sénior de ciencia de detección temprana del cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer, citó un nuevo estudio de seguimiento de un ensayo clínico aleatorizado y controlado sobre detección de cáncer de próstata realizado en Europa.

Después de 23 años, el riesgo de muerte por cáncer de próstata fue un 13% menor entre los hombres que se sometían regularmente a pruebas de detección en comparación con aquellos que no lo hacían, lo que significa que se evitaron alrededor de dos muertes por cáncer de próstata por cada 1000 hombres evaluados.

El estudio europeo también encontró que la detección del cáncer de próstata redujo la incidencia de enfermedad metastásica. La Sociedad Americana del Cáncer publicó el año pasado un análisis que sugería que los diagnósticos avanzados de cáncer de próstata aumentaron después de una recomendación de no realizar pruebas de detección.

Smith también señaló los cambios en la forma en que los médicos manejan actualmente un resultado elevado de PSA, incluido el uso de pruebas repetidas, la realización de una resonancia magnética antes de proceder a una biopsia y la vigilancia activa de los cánceres de bajo riesgo en lugar de tratarlos inmediatamente. La pauta recomienda que los médicos se aseguren de que los pacientes estén informados sobre los riesgos y beneficios de la detección y tengan la oportunidad de plantear cualquier duda. (No recomienda el tacto rectal como método principal de detección).

“Dada la carga de la enfermedad y el hecho de que muchos hombres todavía quieren someterse a pruebas regulares para detectar el cáncer de próstata, consideramos importante dejar claro que la detección del cáncer de próstata salva vidas”, dijo Smith. Y agregó: “Tenemos estrategias que, si se aplican, reducirán significativamente el riesgo de daños”.

¿Por qué la recomendación es diferente para los afrodescendientes?



Los datos muestran que los hombres afrodescendientes tienen aproximadamente 1,7 veces más probabilidades que los hombres blancos de ser diagnosticados con cáncer de próstata y cerca del doble de probabilidades de morir por esta enfermedad. Los diagnósticos entre hombres afrodescendientes también comienzan a aumentar a edades más tempranas, explicó Smith, razón por la cual la pauta recomienda que comiencen la detección a los 45 años.

Otis Brawley, profesor de oncología y epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, que estudió las disparidades en cáncer, afirmó que comprende la recomendación de adelantar la detección, aunque señaló que no conoce evidencia que sugiera que el cáncer de próstata se comporte de manera más agresiva en los hombres afrodescendientes.

La principal razón por la que los hombres afrodescendientes tienen peores resultados, indicó, es que suelen tener menor acceso a atención médica de alta calidad. Diversas investigaciones demostraron que cuando reciben la misma atención, dentro del mismo sistema hospitalario que los hombres blancos, obtienen resultados similares.

¿Qué pasa con los riesgos de sobrediagnóstico y sobretratamiento?



El sobrediagnóstico ocurre cuando se detectan cánceres que nunca habrían causado daño durante la vida de una persona. El sobretratamiento ocurre cuando esos cánceres son tratados de manera innecesaria, sin aportar beneficios en el mejor de los casos y provocando daños en el peor.

Estos son riesgos reales asociados con la detección del cáncer de próstata. De hecho, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos no respaldó la detección universal porque concluyó que los beneficios potenciales no superaban esos daños.

El grupo estimó que, por cada 1000 hombres a los que se les ofreciera la prueba, se diagnosticarían 100 casos reales de cáncer de próstata, de los cuales hasta la mitad nunca crecerían, se propagarían ni llegarían a causar problemas. La mayoría recibiría tratamiento de todos modos, y 65 hombres experimentarían disfunción eréctil o incontinencia urinaria, mientras que cinco aún morirían a causa del cáncer de próstata pese al tratamiento.

Dahm señaló que las nuevas pautas incorporaron salvaguardas destinadas a reducir esos riesgos, entre ellas la recomendación de realizar los controles cada dos años y limitar la detección a un grupo etario con mayores probabilidades de obtener beneficios.

44

NUEVA YORK.- La Sociedad Americana del Cáncer emitió el jueves pasado nuevas pautas que recomiendan que todos los hombres de entre 50 y 69 años se sometan a una detección de cáncer de próstata mediante un análisis de sangre cada dos años.

Los hombres afrodescendientes y aquellos con antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata deben comenzar la detección anual a los 45 años, según indican las pautas.





La detección universal del cáncer de próstata, que representa alrededor del 2,5% de todas las muertes entre los hombres de Estados Unidos, fue durante mucho tiempo objeto de controversia. La evidencia sobre los beneficios de las pruebas periódicas de los niveles en sangre del antígeno prostático específico, o PSA, es limitada. Y existen daños bien documentados asociados con el diagnóstico y tratamiento de todos los cánceres de próstata, que por lo general son de crecimiento lento y pueden no causar nunca problemas en quienes los padecen.

Las nuevas pautas se apartan de las recomendaciones anteriores, que proponían que los pacientes y los médicos decidieran juntos sobre la detección a partir de una evaluación cuidadosa de los riesgos, los beneficios y los valores de cada persona.

“Esto es realmente un giro respecto de las recomendaciones anteriores”, dijo Philipp Dahm, profesor de urología de la Universidad de Minnesota, que no participó en la elaboración de las pautas.





La Sociedad Americana del Cáncer afirmó que actualizó sus recomendaciones a partir de nuevas evidencias y de los cambios en la forma en que los médicos controlan y tratan los cánceres de próstata.

Si bien los expertos coincidieron con los fundamentos de la actualización, algunos temen que las pautas lleven a médicos y pacientes a inclinarse automáticamente por la detección, en lugar de mantener conversaciones más detalladas sobre sus ventajas y desventajas. Eso podría llevar a muchos hombres a someterse innecesariamente a estudios, biopsias y tratamientos como radioterapia y cirugía, procedimientos que pueden provocar disfunción eréctil, incontinencia urinaria y problemas intestinales.

Los chequeos tempranos son clave para detectar el cáncer de próstata



Los chequeos tempranos son clave para detectar el cáncer de próstata



“La forma en que la mayoría de los médicos implementará esto es que simplemente les harán la prueba a todos”, dijo Alex Krist, profesor de medicina familiar de la Universidad Virginia Commonwealth, quien colaboró en la elaboración de otra pauta ampliamente utilizada, publicada en 2018 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. “Sigue habiendo muchos daños. Y no estoy seguro de que vaya a tener los beneficios que predicen”.

¿Cómo cambiaron las recomendaciones?



La pauta anterior de la Sociedad Americana del Cáncer dejaba esencialmente en manos de los hombres, a partir de los 50 años, la decisión informada de realizarse o no una prueba de PSA junto con sus médicos. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, un panel asesor gubernamental que también emite recomendaciones de detección, sostenía el mismo criterio para hombres de entre 55 y 69 años.

En 2023, menos del 40% de los hombres de ese grupo etario recibió una prueba de PSA.

Al explicar la decisión de recomendar la detección cada dos años, Robert Smith, vicepresidente sénior de ciencia de detección temprana del cáncer de la Sociedad Americana del Cáncer, citó un nuevo estudio de seguimiento de un ensayo clínico aleatorizado y controlado sobre detección de cáncer de próstata realizado en Europa.

Después de 23 años, el riesgo de muerte por cáncer de próstata fue un 13% menor entre los hombres que se sometían regularmente a pruebas de detección en comparación con aquellos que no lo hacían, lo que significa que se evitaron alrededor de dos muertes por cáncer de próstata por cada 1000 hombres evaluados.

El estudio europeo también encontró que la detección del cáncer de próstata redujo la incidencia de enfermedad metastásica. La Sociedad Americana del Cáncer publicó el año pasado un análisis que sugería que los diagnósticos avanzados de cáncer de próstata aumentaron después de una recomendación de no realizar pruebas de detección.

Smith también señaló los cambios en la forma en que los médicos manejan actualmente un resultado elevado de PSA, incluido el uso de pruebas repetidas, la realización de una resonancia magnética antes de proceder a una biopsia y la vigilancia activa de los cánceres de bajo riesgo en lugar de tratarlos inmediatamente. La pauta recomienda que los médicos se aseguren de que los pacientes estén informados sobre los riesgos y beneficios de la detección y tengan la oportunidad de plantear cualquier duda. (No recomienda el tacto rectal como método principal de detección).

“Dada la carga de la enfermedad y el hecho de que muchos hombres todavía quieren someterse a pruebas regulares para detectar el cáncer de próstata, consideramos importante dejar claro que la detección del cáncer de próstata salva vidas”, dijo Smith. Y agregó: “Tenemos estrategias que, si se aplican, reducirán significativamente el riesgo de daños”.

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes entre los hombres y su detección temprana sigue generando debate entre especialistas



El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes entre los hombres y su detección temprana sigue generando debate entre especialistas



Kateryna Kon



¿Por qué la recomendación es diferente para los afrodescendientes?



Los datos muestran que los hombres afrodescendientes tienen aproximadamente 1,7 veces más probabilidades que los hombres blancos de ser diagnosticados con cáncer de próstata y cerca del doble de probabilidades de morir por esta enfermedad. Los diagnósticos entre hombres afrodescendientes también comienzan a aumentar a edades más tempranas, explicó Smith, razón por la cual la pauta recomienda que comiencen la detección a los 45 años.

Otis Brawley, profesor de oncología y epidemiología de la Universidad Johns Hopkins, que estudió las disparidades en cáncer, afirmó que comprende la recomendación de adelantar la detección, aunque señaló que no conoce evidencia que sugiera que el cáncer de próstata se comporte de manera más agresiva en los hombres afrodescendientes.

La principal razón por la que los hombres afrodescendientes tienen peores resultados, indicó, es que suelen tener menor acceso a atención médica de alta calidad. Diversas investigaciones demostraron que cuando reciben la misma atención, dentro del mismo sistema hospitalario que los hombres blancos, obtienen resultados similares.

¿Qué pasa con los riesgos de sobrediagnóstico y sobretratamiento?



El sobrediagnóstico ocurre cuando se detectan cánceres que nunca habrían causado daño durante la vida de una persona. El sobretratamiento ocurre cuando esos cánceres son tratados de manera innecesaria, sin aportar beneficios en el mejor de los casos y provocando daños en el peor.

Estos son riesgos reales asociados con la detección del cáncer de próstata. De hecho, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos no respaldó la detección universal porque concluyó que los beneficios potenciales no superaban esos daños.

El grupo estimó que, por cada 1000 hombres a los que se les ofreciera la prueba, se diagnosticarían 100 casos reales de cáncer de próstata, de los cuales hasta la mitad nunca crecerían, se propagarían ni llegarían a causar problemas. La mayoría recibiría tratamiento de todos modos, y 65 hombres experimentarían disfunción eréctil o incontinencia urinaria, mientras que cinco aún morirían a causa del cáncer de próstata pese al tratamiento.

Dahm señaló que las nuevas pautas incorporaron salvaguardas destinadas a reducir esos riesgos, entre ellas la recomendación de realizar los controles cada dos años y limitar la detección a un grupo etario con mayores probabilidades de obtener beneficios.

Los análisis de PSA son una de las principales herramientas utilizadas para detectar el cáncer de próstata



Los análisis de PSA son una de las principales herramientas utilizadas para detectar el cáncer de próstata



Peakstock



¿Qué debo hacer si tengo un resultado elevado de PSA?



Las pautas recomiendan que una persona con un resultado elevado de PSA repita el análisis, ya que otras afecciones también pueden provocar niveles altos.

Si el segundo análisis vuelve a mostrar un resultado anormal, la Sociedad Americana del Cáncer recomienda realizar una resonancia magnética para distinguir entre tumores de bajo riesgo y tumores de alto riesgo, que luego deberán confirmarse mediante una biopsia.

Los tumores que parezcan de bajo riesgo pueden ser manejados mediante “vigilancia activa”, una estrategia que puede incluir análisis periódicos de PSA, seguimiento médico y biopsias de control.

Por Nina Agrawal



La Nación