El ejercicio aeróbico puede reducir la presión arterial tanto como algunos medicamentos, según cardiólogos. Caminar a paso ligero o trotar con regularidad ayuda a controlar la hipertensión y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los especialistas advierten que iniciar estas actividades sin orientación médica puede ser riesgoso para quienes presentan cuadros graves o afecciones cardíacas.

La actividad física aeróbica es, según el cardiólogo Fred Watson, miembro del Colegio Americano de Cardiología (FACC, por su sigla en inglés), “probablemente la intervención de estilo de vida más efectiva para bajar la presión arterial”.

Esa afirmación tiene respaldo en la evidencia científica: un metaanálisis publicado en 2022 en la revista Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine encontró una asociación directa entre el ejercicio regular y la reducción de la presión en personas con hipertensión.

Un análisis más reciente, publicado en 2025 en Frontiers in Public Health, concluyó que la actividad aeróbica reduce de forma significativa la presión arterial en adultos hipertensos en África, con resultados consistentes en múltiples estudios incluidos en la revisión sistemática.

El mecanismo detrás de estos efectos tiene una explicación fisiológica concreta. “El ejercicio aeróbico ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen y funcionen de manera más eficiente”, explicó el cardiólogo Adedapo Iluyomade, también miembro del FACC, en declaraciones recogidas por EatingWell. Con el tiempo, esa mayor elasticidad vascular se traduce en lecturas de presión más bajas y en menor carga sobre el corazón.

No toda persona hipertensa puede salir a correr sin consultar antes a su médico



Antes de iniciar cualquier rutina, algunos pacientes necesitan una evaluación médica previa. La cardióloga Tisa Saha, del FACC, señaló que quienes tienen una enfermedad cardíaca diagnosticada, síntomas preocupantes como dolor en el pecho o están muy desacondicionados físicamente, deben obtener autorización médica antes de comenzar. “Empujar demasiado y demasiado rápido sin saber cuál es tu punto de partida puede desencadenar un evento cardíaco en personas con condiciones subyacentes”, advirtió al medio.

Lo mismo aplica para quienes tienen la presión arterial muy elevada o mal controlada. En esos casos, el médico puede establecer un punto de inicio seguro y ajustar el plan según otras condiciones asociadas, como diabetes o problemas articulares.

Caminar a paso rápido tiene el mismo valor que correr para el control de la presión



Una de las conclusiones que los especialistas subrayan con más énfasis es que la intensidad no lo es todo. Iluyomade fue directo al respecto: “No subestimes caminar simplemente porque se siente menos intenso que correr. Para el control de la presión arterial, el mejor ejercicio suele ser el que puedes hacer de forma segura y consistente, semana tras semana”.

Caminar a paso ligero califica como actividad aeróbica moderada y, para muchas personas, resulta más fácil de mantener que el trote porque impone menos carga sobre las articulaciones y se integra mejor a la rutina diaria. Correr también es una opción válida si el cuerpo lo tolera.

La meta es 150 minutos semanales de actividad moderada más entrenamiento de fuerza



La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada para adultos, equivalente a unos 30 minutos diarios durante cinco días. Watson recomendó combinar esa meta con trabajo de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana para obtener resultados óptimos.

Para quienes empiezan desde cero, la progresión importa más que la distancia o la velocidad. “Comienza lento y aumenta la velocidad y la distancia de forma gradual. Apunta a un nivel de esfuerzo moderado; deberías poder completar una oración o mantener una conversación mientras caminas. Empieza con 10 minutos al día y agrega algunos minutos cada semana”, indicó Watson. Esa prueba de conversación funciona como guía práctica: si la respiración no permite hablar con fluidez, el ritmo es demasiado alto.

El ejercicio complementa la medicación, no la reemplaza



Un punto que los tres especialistas destacan es que la actividad física no sustituye a los fármacos antihipertensivos cuando estos han sido recetados. “El ejercicio complementa, en lugar de reemplazar, la medicación cuando esta es necesaria”, precisó Iluyomade.

Algunos medicamentos, en particular los betabloqueantes, pueden mantener la frecuencia cardíaca más baja de lo habitual durante el esfuerzo físico, según una revisión publicada en StatPearls. Eso hace que las zonas de frecuencia cardíaca sean menos confiables como referencia, por lo que la prueba de conversación se vuelve una herramienta más útil para medir la intensidad del esfuerzo.

Dolor en el pecho, mareos o latidos irregulares son señales para detener el ejercicio de inmediato



Conocer las señales de alarma es parte esencial de cualquier rutina segura. Los especialistas recomiendan detener la actividad y buscar atención médica si aparecen dolor o presión en el pecho, mareos, desmayos, dificultad respiratoria inusual o latidos irregulares. Calentar entre cinco y diez minutos antes de comenzar, y hacer una bajada gradual al finalizar, permite que la frecuencia cardíaca y la presión suban y bajen de forma paulatina, sin picos bruscos.

La constancia, en última instancia, define los resultados. Registrar los minutos o pasos recorridos, establecer horarios fijos, buscar un compañero de caminata y tener alternativas para días de mal clima son estrategias concretas que los expertos señalan para sostener el hábito a lo largo del tiempo.

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