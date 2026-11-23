Científicos detectaron una nueva variante de COVID-19 en Argentina. Así lo informaron científicos de la Universidad de La Plata (UNLP).

“Se trata del linaje PJ.2.1, una descendiente de Ómicron con mayor capacidad de transmisión. La variante ya fue detectada en tres muestras de pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Los tres casos fueron secuenciados y dieron positivo para este linaje”, escribieron.

El hallazgo surgió del monitoreo que realiza el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. El equipo secuenció las tres muestras y confirmó la presencia de este linaje, que desciende de JN.1 dentro del virus SARS-CoV-2 y presenta una mayor capacidad de transmisión.