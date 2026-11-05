Cómo es la vacuna séxtuple acelular, a cuáles reemplazará

El Gobierno nacional formalizó una actualización clave en las estrategias de inmunización infantil mediante la Resolución 1567/2026, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones, y publicada en el Boletín Oficial. La medida dispone la incorporación gratuita y obligatoria de la vacuna séxtuple acelular al Calendario Nacional de Vacunación.

Esta nueva formulación combinada protege en una única inyección contra seis enfermedades graves: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones invasivas causadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b. Hasta el momento, este insumo se encontraba reservado de forma exclusiva para poblaciones con indicaciones médicas especiales, como bebés prematuros nacidos con menos de 37 semanas de gestación o con un peso inferior a los 1.500 gramos.

Vacuna séxtuple acelular: cómo es y a cuáles reemplaza



La implementación de la vacuna séxtuple unifica componentes que actualmente se administran en aplicaciones independientes. Con su llegada, reemplazará a la vacuna pentavalente y a la antipoliomielítica inactivada (IPV), dos fórmulas que hasta ahora se aplicaban por separado durante los primeros meses de vida.

Un cambio destacado en la composición es el reemplazo del componente contra la tos convulsa, que pasa de la versión celular presente en la pentavalente tradicional a una formulación acelular. Esta modificación técnica responde a criterios de reactogenicidad, dado que disminuye la frecuencia e intensidad de los efectos adversos o reacciones locales posteriores a la aplicación. Además, se mantendrá sin cambios la dosis de hepatitis B que se administra al recién nacido en sus primeras horas de vida.

Cuándo entrará en el calendario y a qué edad



El nuevo esquema estará destinado a todos los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2028. El calendario previsto contempla un total de cuatro aplicaciones:

Esquema primario: Tres dosis que se administrarán a los 2, 4 y 6 meses de vida



Refuerzo: Una cuarta aplicación entre los 15 y los 18 meses de edad



Con la finalización de este esquema de cuatro dosis, los chicos ya no necesitarán el refuerzo de la vacuna antipoliomielítica (IPV) que habitualmente se aplicaba a los 5 años al momento del ingreso escolar. Por su parte, los niños nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027 continuarán y completarán sus esquemas con las vacunas pentavalente e IPV vigentes, según los intervalos habituales.

Por qué es importante esta vacuna



La reestructuración aprobada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) busca impactar de manera directa en la adherencia a las coberturas vacunales. Al concentrar las protecciones en un solo frasco, se reduce de forma drástica la cantidad de inyecciones por visita médica, lo que disminuye el estrés y el dolor en los lactantes y evita las "oportunidades perdidas" de vacunación por esquemas incompletos.

Desde el punto de vista operativo y logístico, la adopción de la séxtuple acelular simplifica el trabajo en los centros de salud de todo el país:

Gestión de insumos: Minimiza el margen de error en la preparación y administración de las dosis al manejar un solo producto



Cadena de frío: Optimiza el espacio de almacenamiento en las heladeras y conservadoras de los vacunatorios



Registro de datos: Agiliza la carga de información en los sistemas sanitarios y simplifica la transición de esquemas en la población pediátrica.