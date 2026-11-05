Llega a Argentina el primer autotest de VIH de venta libre

El país incorporará el primer autotest de VIH de venta libre, una herramienta que permitirá realizar la prueba de detección de manera privada, sin extracción de sangre y sin necesidad de concurrir a un laboratorio.

Se trata de OraQuick HIV Self-Test, un dispositivo que tendrá un precio inicial de $27.500 y se comercializará en farmacias y plataformas de venta online. Su distribución estará a cargo del laboratorio argentino Richmond, a partir de un acuerdo con la compañía estadounidense OraSure Technologies. El producto ya se utiliza en más de 60 países.

Estará a la venta desde mediados de noviembre en farmacias y plataformas online.

Esta alternativa busca facilitar el acceso al diagnóstico en un contexto en el que todavía hay miles de personas que viven con VIH sin saberlo.

Desde el laboratorio Richmond informaron que el Programa Nacional de VIH está evaluando la posibilidad de incorporar su oferta gratuita. Por el momento, la primera etapa de comercialización será a través de farmacias y plataformas digitales.

Como se utiliza el autotest de VIH



Según laboratorios Richmond, el kit que se compra contiene la varita de detección, el tubo de prueba (que viene con un líquido), el soporte para las pruebas y una bolsa para desecharla una vez utilizada.

El tubo, que contiene el líquido que detecta anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2, debe ser colocado sobre el soporte de prueba. La paleta o varita de detección no debe ser tocado por los manos. Para su prueba debe presionarse conta las encías superior e inferior.

Una vez tomada la muestra, se coloca la varita dentro del tubo y se aguarda entre 20 y 40 minutos, para luego realizar la lectura del resultado. Nunca debe leerse post 40 minutos.

Dos líneas completas es positivo, una sola negativo. Un resultado reactivo no significa que exista un diagnóstico confirmado de VIH. Es necesario realizar estudios de laboratorio para verificarlo.

Por otro lado, un resultado negativo tampoco descarta una infección. Esto se debe al “período ventana”, el tiempo que transcurre desde que una persona adquiere el virus hasta que el organismo desarrolla una cantidad suficiente de anticuerpos para que puedan ser detectados.

La principal ventaja de este test es la privacidad, la facilidad de uso y la posibilidad de evitar una extracción de sangre. Lo cual podrían favorecer su utilización ágil y de manera sencilla.

Los números del VIH en la actualidad



La detección temprana es clave para comenzar cuanto antes un tratamiento antirretroviral, que permite controlar el virus y mejorar considerablemente la calidad de vida. Cuando una persona mantiene una carga viral indetectable de manera sostenida gracias a la medicación, no transmite el VIH por vía sexual.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, unas 140.000 personas viven con VIH en el país y el 13 por ciento desconoce su diagnóstico. Esto equivale a aproximadamente 18.200 personas.

A ese escenario se suma otro dato: el 49 por ciento de los nuevos diagnósticos se produce de manera tardía. Según datos de Fundación Huesped, en el 2025, 5 millones de personas en el mundo tenía VIH y no lo sabían.

Para los especialistas, ampliar las posibilidades de testeo es fundamental para detectar el virus a tiempo e iniciar el tratamiento correspondiente.

TN Bienestar