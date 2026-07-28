ANMAT habilitó la venta libre de medicamentos para afecciones de baja complejidad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la venta libre de medicamentos para afecciones de baja complejidad incluidos en el Registro de Especialidades Medicinales. Se trata de una decisión formalizada en la Disposición N° 4714/2026 -publicada en el Boletín Oficial- que amplía el acceso a productos que el organismo considera de seguridad, calidad y eficacia probadas.

La medida alcanza a especialidades medicinales con principios activos ya aprobados en determinadas concentraciones y formas farmacéuticas. Entre ellos figuran Trimebutina Maleato, Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato, Dimenhidrinato y la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato.

La nueva condición de expendio también abarca Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata, e Ivermectina. Según pudo saber Infobae, el objetivo es facilitar el acceso y promover el uso responsable de estos productos.

La decisión se apoya en una revisión iniciada por el Ministerio de Salud



La disposición se encuadra en la Resolución del Ministerio de Salud N° 284/2024, que encargó a la ANMAT revisar la condición de expendio de determinadas especialidades medicinales. A partir de esa instrucción, el organismo ya había aprobado la venta libre de prazoles, de medicamentos compuestos por Acetilcisteína y de formulaciones con Retinol o Retinaldehido, Alantoína, Tocoferol, Ácido Bórico y Óxido de Zinc, además de Amorolfina y Aciclovir.

El antecedente de los prazoles fue presentado por el organismo como un caso de referencia para medir el efecto del cambio regulatorio. Entre mayo de 2024 y junio de 2026, esos medicamentos aumentaron entre 30,2% y 40,4%, mientras el IPC general subió 94,7% en el mismo período.

De acuerdo con la información oficial, dos años después de esa modificación los resultados mostraron una ampliación del acceso, una baja de precios en términos reales y la ausencia de maniobras especulativas. Ese desempeño fue parte del contexto utilizado para avanzar con nuevas autorizaciones de venta libre.

Para cambiar de venta bajo receta a venta libre, las especialidades medicinales debieron cumplir criterios fijados por la normativa vigente. El primero exige eficacia y seguridad sostenidas en el tiempo para aliviar síntomas o signos fácilmente reconocibles por el usuario.

El segundo criterio establece un amplio margen terapéutico: una dosis mayor a la recomendada o un uso más prolongado que el indicado no deben representar un daño grave para la salud de la población. El tercero exige que el producto haya sido comercializado con receta en la Argentina durante al menos cinco años sin reportes de eventos adversos graves que alteren la relación riesgo-beneficio.





