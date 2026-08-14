Cómo afrontar el duelo por la muerte de un familiar

El duelo es una respuesta natural a una pérdida. Se trata de un sufrimiento emocional que puede sentirse abrumador y puede generar todo tipo de emociones difíciles e inesperadas, desde conmoción o ira, hasta incredulidad, culpa y profunda tristeza.





Ese dolor también puede dificultar el sueño, la alimentación o, incluso, el pensar con claridad. Todas son reacciones normales ante una pérdida, que, cuanto más significativa sea, más intenso puede ser el dolor.

Pocas cosas son tan dolorosas como perder a un ser querido, tanto si se trata de un amigo cercano, un cónyuge, una pareja, uno de los padres, un hijo u otro pariente. Luego de una pérdida tan significativa, la vida puede no volver a parecer la misma, pero, con el tiempo, podrá ir disminuyendo el dolor para empezar a mirar hacia el futuro y, finalmente, aceptar la pérdida.

“Cuando hablamos de duelo, hacemos referencia a un proceso normal que continúa a la pérdida de algo/alguien amado. Este proceso implica un periodo de angustia que, poco a poco y con la ayuda del tiempo y de la red emocional constituida por nuestros afectos, podremos ir superando como para volver a sentirnos aptos para enfrentar la vida nuevamente y así determinar nuevas metas a alcanzar”, expresó Daniel Alejandro Fernández (M.N. 41.671), licenciado en Psicología con orientación psicoanalítica.

Cómo buscar apoyo para la pérdida y el duelo



El pesar del duelo puede provocar, con frecuencia, deseo de apartarse de los demás y de encerrarse en uno mismo. Contar con el apoyo directo de otras personas es fundamental para reponerse de la pérdida. Incluso si uno no se siente cómodo hablando de los sentimientos en circunstancias normales, es importante expresarlos durante el duelo, indicó un informe de especialistas.

Aunque compartir el pesar puede hacer más llevadera la carga del duelo, eso no significa que cada vez que el doliente se relacione con amigos y familiares tenga que hablar de su pérdida. El consuelo también puede venir de tan solo estar rodeado de otras personas que se preocupan por uno: la clave está en no aislarse.

Acudir a amigos y familiares es importante porque es el momento de apoyarse en quienes se preocupan por nosotros. Otras personas, en cambio, buscan consuelo en su fe siguiendo una tradición religiosa.

Aunque el duelo por una pérdida es una parte inevitable de la vida, hay pasos que pueden ayudar a sobrellevar el dolor, aceptar la aflicción y, finalmente, encontrar una manera de seguir adelante con la vida. Esos pasos son:

-Reconocer el dolor.



-Aceptar que el duelo puede desencadenar muchas emociones diferentes e inesperadas.



-Comprender que el proceso de duelo será único para cada individuo.



Buscar el apoyo directo de las personas que se preocupan por uno.

TN BIENESTAR