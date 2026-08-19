Los últimos avances y estrategias frente al dengue, la gripe y otros virus

Más de 2.100 asistentes, entre participación presencial y virtual, siguieron el XVI Simposio de Fundación Vacunar, un encuentro que dejó una definición de fondo para la agenda sanitaria local: la vacunación en Argentina atraviesa una nueva etapa, marcada por avances frente al dengue, la gripe, el virus sincicial respiratorio (VSR) y otros virus, pero también por el desafío de reconstruir confianza y mejorar las coberturas. La jornada reunió a especialistas, investigadores, referentes de salud pública y periodistas bajo un eje común: comunicación, ciencia y alianzas para transformar la salud.

El planteo atravesó cada panel del encuentro. La discusión ya no quedó limitada a la disponibilidad de vacunas o al desarrollo de nuevas herramientas de prevención. El debate se concentró, además, en cómo lograr que esas estrategias lleguen a tiempo, con información clara y con capacidad real de impacto en la población. En ese marco, el simposio propuso un recorrido por las inmunizaciones a lo largo de la vida, desde el embarazo y la protección del recién nacido hasta la prevención en adultos mayores y grupos de riesgo.

Dengue, gripe y VSR, las prioridades de una nueva etapa



En esa agenda de prevención, la influenza volvió a ocupar un lugar central. La gripe mantiene capacidad de provocar complicaciones graves, internaciones y muertes, sobre todo en niños pequeños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Este año, la Argentina adelantó tres semanas el inicio de la campaña antigripal ante la circulación temprana de virus respiratorios y la presencia de una variante A(H3N2) con mayor transmisibilidad. Hasta el 29 de julio se habían aplicado 6.019.498 dosis, unas 336.188 más que en el mismo momento de 2025.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la inmunización antigripal para personal de salud, personas de 65 años o más, embarazadas en cualquier trimestre, niños de 6 a 24 meses y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, entre otros grupos. Para la temporada 2026 se utilizaron formulaciones trivalentes adaptadas a las cepas recomendadas para el hemisferio sur. El mensaje que sobrevoló el panel fue directo: la vacuna debe indicarse de manera oportuna, idealmente antes del período de mayor circulación viral, aunque mantiene utilidad mientras el virus continúe activo.

Si la gripe exige campañas oportunas, el dengue consolidó su lugar en la agenda sanitaria argentina como una preocupación estructural. La epidemia 2023-2024 alcanzó a 19 provincias y acumuló más de 556.000 casos y 404 muertes hasta la semana epidemiológica 31 de 2024, de acuerdo con los documentos oficiales citados en el simposio. Frente a ese cuadro, la vacuna tetravalente TAK-003 sumó una herramienta nueva, aunque los especialistas insistieron en evitar simplificaciones: no reemplaza el control del mosquito, la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico oportuno ni el manejo clínico.

La estrategia pública avanzó con un criterio focalizado según riesgo epidemiológico. En enero de este año, Nación inició la distribución de 170.000 dosis a 11 provincias para completar 85.000 esquemas, dado que se trata de una vacuna de dos dosis separadas por tres meses. El punto subrayado por los expertos fue que la vacunación debe integrarse a una política más amplia, planificada antes de los períodos de mayor incidencia. En ese terreno, la comunicación también incide en la salud pública: ni presentar la vacuna como solución aislada ni restarle valor como herramienta preventiva en poblaciones seleccionadas.

El VSR apareció en el simposio como otro ejemplo de cómo cambian las estrategias de prevención. La vacunación materna contra el virus comenzó en todo el país el 12 de enero para embarazadas entre 32 y 36 semanas. A la vez, el Ministerio de Salud incorporó nirsevimab a la Campaña de Invierno para grupos pediátricos de alto riesgo, en reemplazo del palivizumab en niños prematuros y con determinadas cardiopatías congénitas.

Los especialistas aclararon que nirsevimab no es una vacuna, sino un anticuerpo monoclonal de acción prolongada. Se trata de una forma de inmunización pasiva: aporta anticuerpos ya formados y ofrece protección durante la temporada de circulación viral. Su incorporación expone el rumbo de una prevención que combina vacunas y otros productos de inmunización según edad, etapa de vida y riesgo clínico.

Protección durante el embarazo y nuevas herramientas de prevención



La protección durante el embarazo constituyó otro de los ejes más fuertes del encuentro. La conferencia central estuvo a cargo de la doctora Flor Muñoz-Rivas, infectóloga pediatra y profesora asociada de Pediatría-Enfermedades Infecciosas en Baylor College of Medicine, en Houston. Su exposición abordó el impacto clínico y poblacional de la inmunización materna y puso en primer plano una estrategia que busca proteger a dos pacientes a la vez: la persona gestante y el recién nacido, a través del pasaje transplacentario de anticuerpos.

“Las mujeres sanas son la piedra angular de las sociedades sanas”, afirmó Muñoz al remarcar el valor de esa estrategia. En la Argentina, durante el embarazo se indican la vacuna antigripal en cualquier trimestre, la triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 en cada embarazo y la vacuna contra VSR entre las semanas 32 y 36 semanas y 6 días. Esa última intervención apunta a que el recién nacido llegue a sus primeros meses de vida con anticuerpos maternos capaces de reducir el riesgo de enfermedad grave.

La incorporación de herramientas complementarias para la primera infancia completó ese eje del programa. La combinación entre vacunación materna y anticuerpos monoclonales para grupos pediátricos de alto riesgo mostró cómo la prevención respiratoria suma opciones diferenciadas según etapa de vida y perfil clínico.

La incorporación de herramientas complementarias para la primera infancia completó ese eje del programa. La combinación entre vacunación materna y anticuerpos monoclonales para grupos pediátricos de alto riesgo mostró cómo la prevención respiratoria suma opciones diferenciadas según etapa de vida y perfil clínico.

Coberturas en baja y el desafío de llegar a tiempo



Uno de los telones de fondo del encuentro fueron las coberturas de vacunación. Los datos citados durante la jornada expusieron una brecha que preocupa. Las estimaciones más recientes de OMS/UNICEF para la Argentina ubicaron a la tercera dosis de vacuna con componente difteria-tétanos-pertussis (DTP3) en 75% en 2024 y mantuvieron esa proyección para 2025. A eso se sumó una cobertura de 46% para la segunda dosis de vacuna con componente sarampión, según la ficha país más reciente de UNICEF.

Aunque esos registros deben leerse junto con las advertencias sobre calidad y transición de los sistemas de carga, los números dejaron en evidencia una distancia importante respecto de los niveles necesarios para sostener la protección comunitaria. La señal de alerta no quedó circunscripta al escenario local. A escala global, la cobertura de DTP3 alcanzó 85% en 2025 y 19,6 millones de niños quedaron sin vacunar o con esquemas incompletos.

En ese contexto, el sarampión apareció como un indicador de alta sensibilidad. Por su transmisibilidad, cualquier grupo de personas susceptibles puede derivar con rapidez en brotes. De ahí que los especialistas insistieran con una consigna tan básica como vigente: recuperar esquemas atrasados, revisar el carnet en cada contacto con el sistema de salud y evitar oportunidades perdidas.

Comunicación, confianza y desinformación



En paralelo con el problema de acceso y oportunidad, el simposio puso el foco en una dimensión que ganó centralidad en los últimos años: la disputa por la confianza. La plenaria dedicada a comunicación, desinformación e inmunizaciones partió de una premisa concreta. Frente a la circulación de contenidos falsos, la respuesta no alcanza con desmentir una vez que la información engañosa ya se instaló. La estrategia que se discutió fue la del prebunking, una forma de anticipación que busca ofrecer herramientas para reconocer maniobras de manipulación antes de entrar en contacto con ellas.

Ese enfoque se apoya en la llamada inoculación psicológica. La lógica es comparable, en términos conceptuales, con una inmunización biológica: exponer de manera previa a una versión debilitada de un argumento engañoso, acompañada por su refutación o por claves para detectar la falsedad, puede fortalecer la resistencia cognitiva ante futuras campañas de desinformación. Una revisión integrada por 33 experimentos y 37.075 participantes mostró que ese tipo de intervenciones mejora la capacidad de distinguir entre información confiable y no confiable sin promover una desconfianza generalizada.

La discusión no quedó restringida a los datos. En el intercambio entre profesionales de la salud, periodistas y referentes de fact-checking apareció otra idea de peso: comunicar no consiste solo en corregir cifras o responder rumores. Implica construir relatos comprensibles para las personas, enlazar evidencia con preocupaciones concretas y llegar antes de que el vacío informativo sea ocupado por mensajes engañosos.

Esa fue una de las claves de una mesa moderada por el doctor Guillermo Capuya, que contó con la participación del presidente de la Fundación Vacunar, Mariano Díaz; el presidente del Simposio, Fernando Burgos; la directora editorial de Infobae, Daniela Blanco; y la jefa de redacción de Chequeado, Florencia Ballarino.

El Dr. Mariano Díaz, especialista en Medicina Interna y en terapia intensiva, introdujo otra dimensión del problema al referirse a la relación entre médicos y pacientes. “Los médicos creemos que si somos rígidos y tenemos una distancia operativa, somos mejores médicos, somos más científicos y tenemos más respaldo académico”, afirmó al plantear la necesidad de revisar esa lógica y reforzar un vínculo más cercano y empático.

En la misma línea, el Dr. Fernando Burgos, médico pediatra y miembro del Departamento Científico de Fundación Vacunar, destacó la importancia de anticipar y abordar la desinformación antes de que se instale, ofreciendo herramientas e información confiable como parte de las estrategias para sostener la confianza en las vacunas.

La periodista Daniela Blanco subrayó la necesidad de ponderar la información antes de compartirla, en un ecosistema en el que la evidencia científica compite con mensajes simples, emotivos y de circulación veloz.

Ballarino, por su parte, advirtió sobre la expansión de contenidos falsos apoyados en herramientas de inteligencia artificial. “Reportamos más de 60 canales de YouTube con médicos creados 100% con inteligencia artificial, que traían información y consejos de salud sin ningún aval médico”, señaló.

Formación y agenda federal en vacunación



El programa del simposio también avanzó sobre otros temas, como neumococo, coqueluche, respuesta inmune a las vacunas, microbiota e inmunidad, HPV, herpes zóster y arbovirosis como chikungunya y fiebre amarilla. A eso se sumó la presentación de pósteres y trabajos científicos de distintas instituciones del país, con experiencias de implementación e investigaciones orientadas a mejorar la aceptabilidad de la administración de múltiples vacunas y fortalecer los programas de inmunización desde una mirada federal.

En ese mismo marco, Fundación Vacunar anunció la Diplomatura en Vacunología aplicada en la práctica diaria, una propuesta desarrollada junto con el Instituto Universitario CEMIC.

La formación contará con dirección académica del doctor Pablo Bonvehí, la doctora Vanesa Castellano y el doctor Mariano Díaz, e incluirá contenidos sobre vacunación segura, calendarios, cadena de frío, trazabilidad, indicadores de cobertura y calidad, gestión de programas, comunicación y abordaje de mitos y reticencias.

Con más de 600 asistentes en la sede y más de 1.500 conectados de forma virtual, el XVI Simposio dejó una postal nítida del momento que atraviesa la vacunación en el país. Nuevas herramientas frente al dengue y el VSR, campañas anticipadas para influenza, estrategias de protección materna y una discusión cada vez más profunda sobre desinformación y confianza formaron parte de una misma escena. El mensaje que cruzó toda la jornada fue que la prevención no depende solo de una dosis disponible, sino de la capacidad del sistema de salud para convertir conocimiento en acceso efectivo, a tiempo y con respaldo social.

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