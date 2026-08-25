El Gobierno dio de baja otras 18 prepagas y mutuales

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanzó con una nueva etapa de depuración del sistema privado y excluyó a 18 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP). Con estas decisiones, ya fueron dadas de baja más de 180 prestadoras desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La medida alcanzó a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas que, según las auditorías oficiales, no cumplían con las condiciones necesarias para permanecer dentro del registro. El Gobierno sostuvo que el proceso busca conservar únicamente a organizaciones con actividad efectiva y que respeten las exigencias establecidas por la normativa.

Entre las irregularidades detectadas, la SSS señaló que algunas entidades no desarrollaban actividades comprendidas por la ley 26.682, mientras que otras no tenían afiliados activos o carecían de la documentación respaldatoria requerida.

Antes de concretar las exclusiones, el organismo notificó a las entidades y las intimó para que regularizaran su situación. Ante la ausencia de respuestas satisfactorias, rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y eliminó los registros provisorios correspondientes.

La Superintendencia aseguró que las nuevas bajas no afectarán a beneficiarios, debido a que las entidades alcanzadas no tenían afiliados activos ni brindaban prestaciones efectivas al momento de las inspecciones.

Cuáles son las 18 entidades dadas de baja



La nueva tanda de exclusiones quedó integrada por las siguientes prestadoras:

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)



Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)



Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)



Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)



Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)



Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)



AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)



Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1645-7)



Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)



Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)



EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)



Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1291-2)



Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)



Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1373-1)



Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1572-0)



Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1579-9)



Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)



Cardio S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1521-8)



En cada procedimiento, la Superintendencia publicó los correspondientes edictos en el Boletín Oficial para comunicar tanto el comienzo del trámite como la decisión definitiva.

El organismo explicó que la depuración pretende “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”, además de transparentar el padrón y evitar que continúen registradas organizaciones sin capacidad prestacional.