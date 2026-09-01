Prohibieron la venta de juguetes Squishy por riesgos para la salud

El Gobierno prohibió este lunes la importación, fabricación, almacenamiento y venta en todo el país de un tipo de juguetes blandos para niños conocidos como “squeeze toy” o “squishy”, entre otros nombres. Según se indicó, estos productos, que se hicieron virales en redes sociales, podrían contener sustancias tóxicas y representar un peligro para la salud de los usuarios.

La decisión se dio a conocer a través de la Disposición 690/2026, publicada en el Boletín Oficial, emitida por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Economía.

En la norma se explicó que se recibieron “denuncias y antecedentes relacionados con la comercialización de juguetes infantiles de origen importado” que “contendrían benceno, ftalatos u otros químicos tóxicos, en porcentajes superiores a los permitidos”.

Según se detalló, los productos elaborados con estos componentes podrían generar “un perjuicio claro y concreto para la salud de los consumidores”, ya que podrían contener “sustancias cancerígenas, mutagénicas que, tanto por contacto o dérmico o inhalación, resultarían muy peligrosos para la salud de los mismos”.

También se resalta que a través de denuncias recibidas por la Cára Argentina de la Industrial del Juguete (CAIJ), se recibieron alertas emitidas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que señalaban que estos juguetes virales fueron prohibidos por “contener riesgos químicos altamente perjudiciales para la salud de los consumidores”.

En concreto, los productos prohibidos para su venta son los siguientes:

Todos los juguetes infantiles blandos denominados “tipo squeeze toy/squishy” y figuras de polímero plástico blando, con forma de “gyoza, dumpling” o similares. Entre sus nombres más comunes en el mercado se destacan los “Squeezy Dumplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis”, “Dumpling Squishy con Steamer Box” y todas las versiones genéricas similares.

Además, la norma indicó que todo el stock de estos productos que posean importadores, fabricantes, comercializadores mayoristas o minoristas deberá ser destruido o desechado en forma segura e inmediata.

Quedarán exceptuados de esta medida los fabricantes, importadores, comercializadores mayoristas o minoristas que cuenten con la declaración jurada de conformidad y toda otra certificación que aseguren la inocuidad del producto y que puedan demostrar que los juguetes mencionados con anterioridad cumplen con las normativas técnicas de seguridad.