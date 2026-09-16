Presión alta sin explicación: científicos descubren una causa oculta

Un equipo científico internacional logró identificar una causa frecuente pero subdiagnosticada de la presión arterial alta gracias a un dispositivo portátil capaz de monitorear hormonas de forma continua durante 24 horas. El hallazgo fue publicado en la revista Science Translational Medicine y proviene de universidades de cuatro países.

El trastorno en cuestión es el aldosteronismo primario, una alteración hormonal que puede afectar a uno de cada cinco pacientes con hipertensión. La condición eleva el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes, pero con frecuencia no se diagnostica porque los exámenes convencionales no detectan su patrón de actividad.

La razón central del problema quedó en evidencia durante el estudio: la aldosterona —hormona que regula el equilibrio de sal y agua en el organismo— no se mantiene alta de manera sostenida. En cambio, se libera en ráfagas breves y repetidas, especialmente durante la noche, cuando no se realizan análisis de sangre de rutina.

Para registrar esos picos ocultos, el equipo utilizó una tecnología llamada U-RHYTHM, desarrollada en la Universidad de Bristol y adoptada luego por la empresa Dynamic Therapeutics en 2023. El aparato, de tamaño similar al de un teléfono celular y fijado a la cintura, toma muestras hormonales a través de la piel cada 20 minutos.

El estudio de prueba de concepto incluyó a 60 pacientes en Bristol, Bergen, Estocolmo y Atenas, y los siguió durante un período de 24 horas. Dado que el dispositivo opera de forma autónoma, los participantes pudieron mantener sus actividades cotidianas —incluyendo dormir— sin interrupciones ni internaciones.

Esa modalidad ambulatoria fue clave para obtener datos en condiciones reales. “Los pacientes fueron monitoreados en casa durante actividad normal, lo que nos permitió ver cómo cambian las hormonas a lo largo del tiempo en entornos realistas”, afirmó el doctor Thomas Upton, investigador clínico de la Universidad de Bristol, en declaraciones recogidas por Science Daily.

Los resultados mostraron que los destellos de aldosterona durante el sueño son especialmente pronunciados en pacientes cuyo aldosteronismo primario se origina en una sola glándula suprarrenal, en lugar de ambas.

El dato más contundente llegó tras la cirugía: cuando se extirpó la glándula afectada, los patrones hormonales anormales desaparecieron. Eso confirmó que los picos nocturnos estaban directamente vinculados a la enfermedad.

El doctor Eder Zavala, investigador de la Universidad de Manchester, señaló que el monitoreo continuo “reveló un patrón previamente oculto de destellos hormonales nocturnos”, lo que permite una comprensión más precisa del trastorno y abre la posibilidad de detectarlo antes y tratarlo con mayor eficacia.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que, incluso en pacientes con formas severas de la enfermedad, los niveles de aldosterona a veces caen por debajo de los umbrales mínimos usados para el diagnóstico. Un análisis tomado en un momento sin actividad hormonal podría arrojar resultados dentro del rango considerado normal.

Esa variabilidad explica por qué el diagnóstico suele retrasarse o no llegar a concretarse. “El aldosteronismo primario podría estar afectando a millones de personas en el Reino Unido”, advirtió Upton, quien subrayó que la complejidad del proceso diagnóstico actual es uno de los principales obstáculos.

El profesor Stafford Lightman, inventor de la tecnología U-RHYTHM y docente de la Universidad de Bristol, planteó que los criterios diagnósticos actuales podrían necesitar una revisión. Sostuvo que el futuro del diagnóstico debería orientarse hacia el seguimiento de los ritmos hormonales a lo largo del tiempo, en particular los patrones nocturnos.

Los autores indicaron que se requieren más estudios para definir los protocolos clínicos que permitan incorporar la medición hormonal dinámica al diagnóstico temprano de esta causa tratable de hipertensión.

Salud Infobae