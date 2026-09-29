Los 10 hábitos claves para prevenir enfermedades cardiovasculares

El Día Mundial del Corazón se conmemora cada 29 de septiembre para crear conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo.

La iniciativa se enfoca este año bajo el lema global “No pierdas ni un latido” (“Don’t Miss a Beat”), destacando la importancia de reconocer los signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares y hacer la consulta temprana.





“Muchos síntomas de las enfermedades cardiovasculares pasan desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, condición física o estilo de vida”, afirmó la World Heart Federation.





El Hospital Británico de Buenos Aires propuso este año el lema “Ponele corazón” para reforzar la importancia de la prevención y los cuidados cotidianos.

La campaña parte de una idea central: cuidar la salud cardiovascular permite proteger aquello que importa, como la familia, los proyectos, los sueños y las actividades que forman parte de la vida diaria.

En el Día Mundial del Corazón, la propuesta es recordar que la salud cardiovascular se cuida con decisiones diarias: moverse más, comer mejor, descansar bien, manejar el estrés, no fumar y conocer los propios factores de riesgo.

Factores de riesgo cardiovascular

Genética, presión arterial, colesterol, glucemia, sedentarismo y tabaquismo influyen en el riesgo cardiovascular. “No existe un único hábito ‘milagroso’, sino pequeñas decisiones que, sostenidas en el tiempo, traen beneficios clínicamente relevantes”, explicó Marcelo Halac, médico cardiólogo y secretario académico de la Carrera de Especialización en Cirugía Cardiovascular en la Universidad Hospital Italiano.

Uno de los principales factores de riesgo es la hipertensión sin tratamiento. De acuerdo con la Federación Mundial del Corazón, la presión arterial es una medida de la fuerza con la que la sangre fluye por las arterias. Si bien puede variar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 por 80 milímetros de mercurio (mmHg). La hipertensión es una afección en la que la presión se mantiene constantemente elevada, lo que puede provocar daños en el corazón, el cerebro y otros órganos importantes. A escala mundial, afecta a 1 de cada 4 adultos pero solo 1 de cada 5 la controla.

Una investigación llevada adelante por el Servicio de Cardiología del Hospital de Clínicas para evaluar la salud cardiovascular de la población mostró que el 63,9% de las personas evaluadas tenía hipertensión arterial. Sin embargo, solo el 49% de quienes tenían hipertensión se encontraba bajo tratamiento, y apenas el 10% presentaba valores de presión arterial dentro de los parámetros recomendados.

“La hipertensión arterial es la principal causa de accidente cerebrovascular (ACV) y de insuficiencia cardiaca. Como una gran parte de los pacientes hipertensos son asintomáticos, la mayoría de los diagnósticos se realizan durante controles médicos de rutina. Pero, aproximadamente, solo uno de cada cinco pacientes recibe tratamiento y alcanza un control adecuado”, explicó la doctora Verónica Volberg (MN 86.612), jefa de la División de Cardiología del Hospital de Clínicas de la UBA.

Desde la División de Cardiología advierten que el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular desde etapas tempranas permite reducir el impacto de estas enfermedades y, de esta manera, mejorar tanto la calidad como la expectativa de vida.

Otros factores de riesgo a considerar son el colesterol y los triglicéridos altos. “El 43% presentó antecedentes de alteraciones en el perfil lipídico. El 59,9% tenía depósitos de colesterol en las arterias o placas de ateroma”, explicó el doctor Joel Valledor (MN 167.569), integrante de la División Cardiología del hospital de la UBA. Entre ellos, el 67,6% estaba sin tratamiento, según indicaron desde el sector. “Toda persona con evidencia de placas en los vasos debería estar bajo tratamiento con alguna estatina, independientemente de su colesterol”, señaló la doctora Volberg.

Por otra parte, Valledor comentó que “más de la mitad de las personas encuestadas era sedentaria y también evidenció diferencias según el sexo. Los hombres presentaron una mayor prevalencia de hipertensión arterial que las mujeres (75% frente a 53%) y una menor adherencia al tratamiento una vez realizado el diagnóstico”.

Hábitos y controles médicos, las dos caras de la prevención

Desde el Hospital de Clínicas destacan que más del 80% de los eventos cardiovasculares graves pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables.

El control de la presión arterial, el colesterol y la glucemia es indispensable para conocer el estado de salud cardiovascular. Estos indicadores permiten detectar factores de riesgo y orientar la consulta médica.

“Muchas enfermedades pueden evitarse o detectarse tempranamente con controles simples y oportunos. Por eso, es fundamental un control temprano de todos los factores de riesgo, llevar una dieta saludable con bajo contenido de sal, de sodio, menos procesados y hacer más ejercicio”, agrega la Dra. Volberg.

Medir la presión arterial, controlar el colesterol y la glucemia, revisar los antecedentes personales y familiares y realizar consultas periódicas permite detectar factores de riesgo con anticipación.

La prevención también depende de otros aspectos de la rutina. La actividad física, la alimentación, el descanso, el manejo del estrés y la decisión de no fumar influyen en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

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