Valdés, sobre el bono de fin de año: "Tenemos buenas perspectivas"

El gobernador adelantó que están analizando los números y no descartó la ayuda económica para los trabajadores y jubilados estatales. 

Por El Litoral

Viernes, 29 de noviembre de 2024 a las 10:35

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, no descartó este viernes la entrega de un bono de fin de año para los estatales correntinos activos y jubilados.

"Estamos trabajando en la posibilidad de hacerlo. Vamos a ver cómo cerramos, pero tenemos buenas perspectivas", afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Vale recordar que el año pasado, el bono fue de 150 mil pesos y se pagó en dos tramos:  $ 50.000 en diciembre y $ 100.000 en enero.

 

PRESENTACIÓN DE LOS CARNAVALES DE MONTE CASEROS 

En la oportunidad el gobernador Gustavo Valdés encabezó la presentación del Carnaval Artesanal de Monte Caseros y expresó:  "Con los carnavales vamos a tratar que la plata no se vaya de Corrientes, es un carnaval de Monte Caseros es importante y alegre, una de nuestras ofertas turísticas".

"Estamos hablando de Corrientes como una provincia culturalmente muy potente muy poderosa que atrae y que genera empleo, trabajo y que le da movilidad a una industria cultural", señaló.

Además destacó que "nuestra industria cultural brilla en el sur de la provincia; estuve el año pasado en Monte Caseros y vimos el trabajo prolijo, ordenado y maravilloso que hacen".  

 

 

