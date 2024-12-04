¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Declaraciones

Valdés, sobre la salud pública: "En Corrientes tenemos corazón y le damos una mano a los hermanos paraguayos"

Lo hizo al habilitar el Centro de Rehabilitación y el servicio de internación del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Por El Litoral

Miércoles, 04 de diciembre de 2024 a las 10:06

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, defendió este miércoles la salud pública y las múltiples atenciones que se brindan en los centros sanitarios de la provincia. 

"La provincia de Corrientes tiene un sistema fortalecido de salud publica, vienen de muchos lugares", dijo en su discurso al inaugurar el Centro de Rehabilitación y el servicio de internación del Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

En ese sentido, sostuvo que vienen personas de Paraguay. "Me llaman solicitando asistencia, defendemos nuestros recursos, pero en Corriente tenemos corazón y sabemos que convivimos con hermanos paraguayos y tenemos que darnos una mano", dijo.

"Son cuestiones de humanidad, por qué negar una medicina de alta especialidad que tenemos", agregó. 

Por último el mandatario dijo "por supuesto estamos abogando por hospitales arancelados, pero por cuestiones humanitarias ayudamos a nuestros hermanos paraguayos". 

