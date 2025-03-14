Valdés inauguró una clínica veterinaria para animales silvestres

El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés viajó este viernes a Paso de la Patria para inaugurar nuevas obras y ampliar refacciones en el Centro de Conservación de Flora y Fauna Silvestre "Aguará".

Durante su recorrida por el parque de conservación que se encuentra en la ruta provincial Nº98, el mandatario provincial destacó la políticas de preservación del medio ambiente para la provincia y advirtió "seguir este camino para vivir en armonía con la naturaleza”.

En la apertura del acto, el mandatario provincial mencionó que el centro "Aguará", contará con instalaciones equipadas para funcionar como clínica de atención veterinaria de animales. A partir de ahora, los animales que ingresen tendrán nuevos insumos para su recuperación. También dispondrá de una vivienda destinada a voluntarios o especialistas de otras provincias o países para atenderlos.

Según se pudo conocer, la infraestructura del hospital veterinario consistiría en dos consultorios, un quirófano, una sala de necropsia, salas de reuniones, de rayos X como así también de farmacia y laboratorio. Además, se estrenaron las instalaciones de una casa para 12 personas que albergará a los voluntarios que trabajen en el centro y que no residan en cercanías al lugar.

Estamos viendo una evolución del hombre”, enfatizó el gobernador Gustavo Valdés durante el acto. “Hasta hace poco tiempo atrás teníamos un zoológico. Hoy lo que tenemos es una clínica para animales en libertad”, remarcó. “Aprendimos y tenemos que seguir aprendiendo y también enseñar a vivir con la naturaleza. Eso fue una evolución rápida en Corrientes, algo que hicimos en menos de 30 años”, sostuvo el mandatario.

"Aprendimos mucho de los grandes incendios que tuvimos. Eso fue una tragedia" señaló Valdés, a la vez que destacó que de esa experiencia “aprendimos a invertir en nuestros campos para que no se quemen, y al ver tantos animales quemados que despertaron la solidaridad de miles de personas, confirmamos que necesitábamos tener más infraestructura. Porque no estamos ajenos a este tipo de problemas que aparecen con el cambio climático”, subrayó.

Evolución e inversión

Para el gobernador Gustavo Valdés, esa clara evolución en cuidado del medioambiente y la fauna responde a “la inversión”. Y señaló que “hemos visto lo que implica tener un lugar con mejor infraestructura donde traer a los animales que sufren en esos desastres y hemos decidido invertir plata del Estado y reincorporarlos a la vida silvestre”, apuntó, a la vez que llamó a “seguir por ese camino, trabajando para seguir teniendo esta evolución”.

Por otra parte, destacó la relevancia de la inversión pública en conocimiento. “En nuestra facultad de veterinaria, que tiene uno de los mejores nivele universitarios en la Argentina, permite que podamos tener a profesionales en aprendizaje y contar también con personas de otros lugares, para ellos también necesitamos infraestructura adecuada”, señaló.

El cambio climático existe

Alejandra Eliciri, Ministra de Turismo de la provincia, calificó al centro de Recuperación de Fauna Silvestre como “un eslabón muy significativo” para la posterior liberación de los ejemplares recuperados. “Este centro, con los equipamientos que tiene, es casi único en el país. Cobra relevancia, porque nosotros en primer lugar trabajamos en términos de conservación; algo que asociamos directamente con Iberá y en lo cual el gobierno provincial ha trabajado muchísimo”, destacó.

De zoológico a hospital veterinario

Para Daniel Segovia, director del Centro, las obras forman parte de una historia que comenzó en20098, con la ley 5887, que permitió la creación del Centro Aguará, un lugar que nació para reemplazar al ex zoológico y que se inauguró en 2013. “Fue un gran avance en la provincia, hay una política a través de los años que permite hoy inaugurar un hospital veterinario para fauna silvestre. Es otro capítulo en la película que es Aguará”, graficó.

El Presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta, quien también es senador provincial, ubicó a este centro como “un eslabón de la larga cadena de producción de naturaleza que lleva adelante la Provincia”.

Contó que ahí se alojan animales autóctonos y exóticos que son recuperados, rescatados o se hallan sueltos en rutas y campos. Una treintena de becarios, locales y de distintos países de Latinoamérica, se encargan de ellos en las salas de rehabilitación, quirófanos y salas de cuarentena.