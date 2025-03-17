Valdés avanza en las gestiones para la construcción del puente Alvear-Itaquí

El gobernador, Gustavo Valdés, participó este lunes de una reunión virtual entre autoridades argentinas y brasileñas para concertar acciones bilaterales que impulsen la construcción del puente que unirá las localidades de Alvear (Corrientes) con Itaquí (Brasil) y que llevan largos años de gestión por parte del gobierno provincial.



Durante el encuentro, encabezado del lado brasileño por Gabriel Souza, vicegobernador del Estado de Rio Grande do Sul, Valdés comprometió la presencia de la provincia en la presentación – prevista para la semana próxima – del proyecto para la construcción de tres puentes: dos con Misiones y uno con la jurisdicción provincial correntina, y reiteró la importancia estratégica que tiene la obra para el desarrollo económico, productivo, turístico e industrial de la provincia y toda la región.

Además, Valdés rubricó misivas dirigidas al gobierno Nacional Argentino, para requerir celeridad en la aprobación necesaria para la realización del “Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, con sus correspondientes especificaciones técnicas, a fin de proceder al llamado a licitación para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción del puente Alvear (República Argentina) e Itaquí (República Federativa de Brasil)”.

“El proyecto marcará un precedente tan importante como histórico, tanto en el aspecto regional, como así también dentro del esquema de obras públicas de los dos países”, destaca el documento que detalla la importancia de la obra. El puente, anhelado por años en las dos localidades y ambos estados fronterizos, tiene como objetivo principal la integración y la complementación económica, ya que permite integrar la capacidad industrial y comercial de Itaquí, con la alta capacidad productiva de las localidades de Alvear y La Cruz en Corrientes; una región que ya mantiene un intercambio cultural y comercial intenso, aunque a través del transporte fluvial de la balsa, a través de la cual circulan decenas de camiones a diario, cargos en su mayoría con productos forestales y cultivo de arroz.

Durante el encuentro, del cual participó también Claudio Polich, Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, el gobernador Gustavo Valdés fue invitado para asistir el 27 de marzo próximo a la presentación de los proyectos de tres puentes proyectados en la región: dos que unirán a Brasil con Misiones (Argentina) y también el de Alvear – Itaquí. Al acto también asistiría el gobernador misionero, Hugo Passalacqua.

Por otra parte, el mandatario también rubricó tres misivas, destinadas al Presidente de la Nación, Javier Milei; Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros; y Gerardo Werthein, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su carácter de Canciller Embajador. Con esa comunicación oficial, Valdés remarcó el pedido de celeridad en la gestión de la realización del estudio de viabilidad técnica de la obra, para poder licitar la elaboración del proyecto ejecutivo. Además, se resalta que “ya se han elaborado diferentes estudios respecto del proyecto” y subraya que se trata de una solicitud que desde el gobierno de Corrientes se viene presentando desde hace varios años.