ARCA confirmó un reintegro a monotributistas

En las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), comunicó un beneficio para un grupo adherido al Régimen Simplificados, quienes podrán acceder a una bonificación en el pago del Monotributo. El ente remarcó que esto será siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos por el organiso creado por Javier Milei.



El monotributo es una opción para muchos trabajadores ante la caída del empleo formal, ya que permite mantener un ingreso declarado, realizar aportes previsionales y contar con cobertura médica. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un importante beneficio para los monotributistas.

En ese sentido, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), comunicó un reintegro a los monotributistas y autónomos que hayan cumplido con el pago mensual durante el año. Este reembolso es un importe equivalente al impuesto integrado.



Quiénes pueden acceder al reintegro de ARCA:

Monotributistas que hayan pagado en tiempo y forma durante los 12 meses del año. Si el inicio de actividad es irregular, se reintegrará el 50% siempre que se hayan pagado entre 6 y 11 meses.

Para las categorías A, B, C y D del monotributo, se considerarán cumplidos los requisitos si se abonó el impuesto integrado completo de al menos 8 períodos mensuales para 2023 y 10 períodos mensuales para 2024. Para el resto de las categorías, se exige el pago de al menos 12 períodos mensuales.

Trabajadores autónomos que hayan abonado al menos 8 períodos mensuales para el año calendario 2023 y 11 períodos mensuales para el año calendario 2024.

Cuáles son los requisitos para los autónomos para acceder al reintegro de la ex AFIP:

Pago electrónico: solo se pueden realizar los pagos de las obligaciones mensuales de manera electrónica.

Domicilio Fiscal Electrónico: es obligatorio adherirse al servicio de "Domicilio Fiscal Electrónico" a través de la página web de AFIP con clave fiscal.

Modalidad de pago: haber efectuado todos los pagos mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

ARCA: Las tasas de interés en marzo por el atraso en los impuestos

De cara al cambio de mes, ARCA informó las tasas de intereses resarcitorios, que cobra el organismo al regularizar deudas en planes de pago que comenzarán a regir en marzo.

También la ex AFIP, determinó los intereses punitorios, que se aplican luego de acudir a la Justicia. Cabe señalar que la tasa de interés establecida no podrá superar el doble de la tasa más alta que el Banco Nación aplique en sus operaciones.

Los intereses resarcitorios surgen cuando una persona no cumple con el pago de sus obligaciones en el plazo establecido, y se devengan desde la fecha de vencimiento hasta el día del pago. Se dan cuando el contribuyentes elige regularizar su situación sin que esté vencida. En cambio, los intereses punitorios se aplican cuando la deuda pasó a la vía judicial y tienen lugar desde el inicio de la demanda. Normalmente, estos son más elevados que los resarcitorios.

De esta manera, ARCA explicó que las tasas de intereses resarcitorios quedaron en 7,26 por ciento mientras que los intereses punitorios están fijados en 8,38 por ciento. Estas tasas tienen vigencia hasta el 31 de marzo.

Con fuente de: El destape web.

