Los salarios en Corrientes están "un 18% por encima del crecimiento de la inflación"

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes realizó este jueves una conferencia de prensa para abordar el incremento en el plus, anunciado por el gobernador Gustavo Valdés.

El ministro Marcelo Rivas Piacentini dijo que “el plus corresponde y es parte del ingreso salarial mensual” y agregó que se "calcula para los jubilados, calcula para otros complementos como el Sueldo Anual Complementario”.

“Este plus unificado que actualmente es de 55 mil pesos, va a pasar a ser de 110 mil pesos, es decir, un incremento del 100%, y el plus de refuerzo que era de 50 mil pesos, a partir del mes de julio va a pasar a ser de 100 mil pesos”, dijo el funcionario y redondeó diciendo que “la sumatoria de los dos plus llegaría a 210 mil pesos en el ingreso mensual a partir del mes de julio”.

Rivas Piacentini dijo que “somos una de las pocas provincias que a esta fecha ya tiene canceladas ambas partes, tanto el sueldo mes de junio, como también el medio aguinaldo”.

Además, el funcionario destacó que esta decisión del gobierno provincial significa una mejora de “un incremento del 27% en el mes de julio”. Precisó que esto se calcula “con referencia al Cargo Testigo que es el sueldo de bolsillo, que es lo que recibe un trabajador que recién inicia en el sector público sin tener en cuenta la antigüedad y el salario familiar”.

El ministro recalcó que con esto “vamos aproximadamente en el orden de un 18%, por encima del crecimiento de la inflación de este año 2025 hasta el mes de julio”. “Vamos a seguir trabajando en mantener el equilibrio presupuestario”, y agregó que “tenemos una provincia solvente, sólida, no tenemos deudas. Esto es un punto muy favorable si uno compara con el resto de las provincias, nosotros estamos entre las provincias menos endeudadas del país”.

El funcionario aclaró que “la característica de este plus es de carácter remunerativo, esto hace que compute tanto para activos como para jubilados y pensionados”, “esto -el plus- tiene aportes y contribuciones”.