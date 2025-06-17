Puerto de Ituzaingó: la obra más grande del norte argentino ya tiene fecha de apertura

El puerto de la ciudad correntina de Ituzaingó será inaugurado el próximo miércoles 25 de junio. Así lo confirmó este lunes el gobernador Gustavo Valdés, a través de sus redes sociales.

El mandatario sostuvo que “El 25 de junio se inaugurará el puerto más grande del norte argentino: el de Ituzaingó”.

Asimismo, dio detalles de la mega infraestructura. “Esta estratégica obra tiene calado natural, muelle de 300 metros de largo, patio de cargas de 40 mil containers y operará hasta 4000 contenedores diarios”.

Por otra parte, también sostuvo que la concreción del anhelado puerto de Ituzaingó proveerá “menos costos y más competitividad”.

La obra cuenta con una extensión de casi 300 metros y va a tener la capacidad de operar inicialmente con hasta 2.000 contenedores, con la posibilidad de alcanzar los 4.000, informó el Gobierno provincial.

La segunda etapa de esta obra incluyó el camino de acceso desde la rotonda hasta la entrada al puerto; puertas de entrada y salida e instalación de casillas de control de acceso; los patios de carga; las calles de circulación interna; edificios para albergar la administración y los servicios para el personal (con su estacionamiento para autos particulares); la red cloacal para los edificios; los desagües pluviales; alumbrado público; red eléctrica y el sistema contra incendios.

Las obras costeras, en tanto, incluyen el muelle, tablestacado y protecciones costeras, y se encuentran en ejecución como parte de la primera etapa, al igual que los trabajos de construcción de la infraestructura del parque industrial, que se desarrolla en el mismo predio provincial ubicado en la jurisdicción municipal de Ituzaingó.