Yancovich: "El sistema de boletas está en crisis y pronta extinción"

Miguel "Lito" Yancovich, jefe de Anses Corrientes, fue consultado sobre el cierre de alianzas."Hay mucho entusiasmo dado que no hemos negociado con sellos vacíos que lo único que buscan es un cargo tal vez o alguna ayuda que no tiene que ver con lo que nosotros buscamos que es achicar el estado, optimizar el gasto público, reconfigurar la mega administración como dice nuestro presidente Javier Milei".

"Creo que el sistema de boletas está en crisis y pronta extinción, el correntino está cansado de votar gente que no conoce en listas sabanas de mega-alianzas que no tienen ofertas claras hacia el vecino, algo similar al sistema feudal de Gildo en Formosa con lemas y sub-lemas, La Libertad Avanza y Javier Milei proponen parar esta sangría de gastos en elecciones que no despiertan interés, ya hemos visto que la participación en las urnas no pasa del 60 % en varias provincias".

"El 31 de agosto se pone en juego dos sistemas antagónicamente distintos, más allá de la cantidad de boletas o sellos en las mesas, tenemos claro que el contribuyente va elegir un sistema, una forma de gobierno que es lo que proponemos".

"Nosotros queremos cambiar la provincia como hemos cambiado el modelo en la Argentina con La Libertad Avanza, Javier Milei y las ideas de la libertad, que tiene que ver con achicar gravámenes provinciales y municipales y el respeto a la propiedad privada, el contribuyente está cansado de pagar impuestos, tasas, servicios de todos los colores, con malos servicios públicos, un boleto de colectivo extremadamente caro y una planificación que no sale de arreglar plazas y pintar fachadas de escuelas, ahh y un mega museo en una de las provincias más pobres con sueldos bajos y hospitales que no funcionan", agregó.

"Somos muy respetuosos del ejercicio cívico, pedimos a todos lo correntinos que vayan a votar, lo que quieran pero que voten, no votar es peligroso porque después manejan tu destino por dos o cuatro años y ni siquiera elegiste en el cuarto oscuro, alguien más lo hizo por vos, por eso vayan y voten, si quieren cambiar, deben votar"