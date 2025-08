Victoria Villarruel llegará a Corrientes por el traslado de los restos del Sargento Cabral

Este sábado se realizará el acto de traslado de los restos del sargento Juan Bautista Cabral, fallecido en el Combate de San Lorenzo, y contará con la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y autoridades locales, según confirmó la Municipalidad de Saladas.

El evento, que comenzará al mediodía y tendrá su ceremonia central a las 17, fue ratificado por fuentes oficiales, pese a que el Gobierno Nacional desestimó la solicitud y advirtió que no están dadas las condiciones para llevarlo a cabo.

La polémica suma un nuevo capítulo a los choques entre la Casa Rosada y Villarruel, aunque desde el Ejecutivo aseguran que el rechazo no responde a cuestiones políticas, sino administrativas, históricas y científicas.

Desde el Gobierno explican que no hay información detallada sobre los restos. Aunque se conocen los nombres de los Granaderos caídos, no se cuenta con un registro individual ni muestras de ADN que permitan identificar con certeza los restos de Cabral. “No es factible separar y trasladar restos sin plena certeza sobre los mismos”, indicaron fuentes oficiales, y adelantaron que no se enviará personal militar.

A pesar de los argumentos de la Nación, fuentes de la Municipalidad y del Gobierno de Corrientes –provincia que elegirá gobernador el próximo 31 de agosto– confirmaron a Infobae la realización del acto. Ya comenzaron los preparativos, incluyendo la exhumación de los restos que estaban en el Convento de San Lorenzo, donde tuvo lugar el célebre combate liderado por José de San Martín.

La figura de Cabral es una de las más veneradas por el Ejército Argentino, por haber salvado a San Martín tras quedar atrapado bajo su caballo, recibiendo una herida mortal de un realista.

Victoria Villarruel, hija de un veterano de Malvinas –provincia donde Corrientes tuvo el mayor aporte de soldados–, fue invitada por las autoridades locales y confirmó su presencia.

Según información oficial, al mediodía del sábado una caravana con autos oficiales y escoltas arribará a Saladas con una urna que contendrá restos del sargento Cabral y de otros 13 granaderos, que serán depositados en un monumento histórico en la casa donde vivió Cabral antes de ser reclutado.

Antes del acto principal, Villarruel se reunirá con Valdés y el intendente Noel Gómez, tras haber arribado a la provincia alrededor de las 9.

Entre las 16 y las 17 se espera el arribo de los restos, la concentración frente al Palacio Municipal, y el posterior traslado de la urna a la casona, hoy convertida en Museo Histórico y Monumento Nacional. El acto incluirá el descubrimiento de placas, bendición, ofrenda floral, minuto de silencio, desfile cívico, Himno Nacional y discursos oficiales, para cerrar con un festival folklórico.

El Gobierno Nacional negó tintes políticos en su rechazo al traslado, aunque el entorno político lo vincula con la presencia de Villarruel, a quien el presidente Javier Milei calificó de “bruta traidora” y acusó de maniobras de desestabilización.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Monumentos –dependiente de la Secretaría de Cultura, bajo la órbita de Karina Milei– autorizó la exhumación, argumentando que los actores involucrados llegaron a un acuerdo para honrar la figura de Cabral en su localidad natal.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo manifestaron que no recibieron ningún pedido formal de Saladas y expresaron su desacuerdo de manera informal.

Las autoridades del Ministerio de Defensa, el Ejército Argentino y el Instituto Nacional Sanmartiniano tampoco fueron consultadas para opinar sobre la conveniencia del traslado de un miembro del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, última unidad de revista del Sargento Cabral.

Advirtieron que la relocalización de los restos es prácticamente imposible, ya que Cabral fue sepultado en una fosa común sin identificación hace más de 200 años.

En los años 40, se extrajeron restos que fueron distribuidos en distintas urnas, algunas combinadas con los de otros héroes anónimos, destinadas a representar al Soldado Desconocido en varios países y monumentos.

Actualmente, dos urnas permanecen en el Convento de San Carlos de San Lorenzo, una en el Monumento a la Bandera en Rosario y otra en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, todas custodiadas por Granaderos.

“Los restos de Cabral descansan junto a sus compañeros desde 1813 en el lugar donde ofrendaron su vida. Con los estudios actuales, no se considera prudente ni necesario realizar el traslado”, concluye el informe.

