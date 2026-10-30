Caso Nanci Godoy: qué dijo Ana Miño sobre la Escuela 626 y el avance de la investigación

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, habló con la prensa tras el hallazgo del cuerpo de Nanci Godoy y expresó sus condolencias a la familia de la docente rural de Esquina. La funcionaria calificó el femicidio como “un caso atroz” y aseguró que la Justicia deberá esclarecer lo ocurrido.

“Quiero expresar mis condolencias y mi sentido pésame para los familiares de Nanci. Especialmente para sus hijos y su esposo”, comenzó la ministra. También afirmó: “Como madre, docente y mujer, los acompaño en este momento de profundo dolor”.

La Escuela 626: la advertencia de Nanci y las medidas del ministerio

Durante la conferencia, Miño explicó cómo Godoy llegó a trabajar en la Escuela Rural N.° 626 del paraje El Malezal. Además, subrayó las medidas que tomó la cartera educativa después de conocer las advertencias que la docente hizo sobre las condiciones del establecimiento.

Sobre esto, la ministra confirmó que solicitó informes a la supervisora y al director anterior para esclarecer los procedimientos y la documentación de la institución. Godoy había asumido una suplencia en agosto y denunció que encontró la escuela “totalmente abandonada”.

En una carta manuscrita del 15 de agosto, Nanci describió la falta de limpieza, la presencia de insectos, el deterioro de los sanitarios y la ausencia de agua potable. También advirtió que no había registros escolares desde 2024.

Sobre esto, la ministra dijo: “Es importante esclarecer qué pasó y cómo se realizaron los procedimientos y toda la documentación que tienen para presentar”. Además, según precisó, estableció un plazo de 72 horas para las explicaciones de la supervisora y el anterior director.

La llegada de Godoy a la escuela

Miño explicó que la designación de la docente se produjo en el marco de una reorganización de las escuelas rurales que impulsa la Provincia. Según detalló, el Ministerio elaboró un mapa geolocalizado para identificar establecimientos cercanos y evaluar la concentración de alumnos en instituciones que permitan mejorar las condiciones educativas.

La funcionaria indicó que Corrientes tiene 866 escuelas rurales, pero 265 cuentan con menos de cinco alumnos y otras 113 tienen una matrícula inferior a tres estudiantes.

En ese contexto, señaló que la Escuela 626 está ubicada en una zona inhóspita y de condiciones muy desfavorables. El establecimiento tenía un director interino que solicitó licencia cuando comenzó el proceso de reorganización, por lo que Godoy accedió a la suplencia en agosto.

Una vez en funciones, la docente comenzó a comunicarse con el responsable de mantenimiento para relevar las necesidades del edificio. Miño indicó que la última conversación entre ambos fue el 6 de octubre, cuando coordinaron posibles arreglos en la escuela. Godoy desapareció al día siguiente.

La investigación y el rol del ministerio

Cuando le consultaron por su silencio durante la búsqueda, Miño aseguró que el ministerio se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento y que evitó intervenir públicamente para no afectar el proceso judicial. “Ese fue el motivo por el que no hice una declaración. Primero, respetamos el dolor de la familia y, después, nos aseguramos que la investigación siga su curso”, remarcó

Luego, sobre lo mismo, agregó: “Acá el objetivo más importante fue que Nanci apareciera con vida. Hicimos lo que teníamos que hacer; dentro del ministerio nos pusimos a derecho para dar la información que fuera necesaria”.

Tras el hallazgo del cuerpo, ocurrido el miércoles pasado en un humedal cercano a la escuela, Miño reiteró el pedido de justicia por el femicidio. “Confío en que los responsables de este hecho aberrante no van a permanecer impunes”, concluyó.

Los cinco detenidos

Ireneo Zarza, capataz de la estancia, está imputado por femicidio y fue señalado como el presunto autor material. Los investigadores encontraron ropa quemada en una tapera donde, de acuerdo con testigos, el acusado solía dormir, beber whisky y comportarse de forma violenta. La construcción está a unos 150 metros de la escuela.

También están imputados por femicidio Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, mientras que Rosa Leguizamón, quien ayudaba a la víctima a trasladarse a caballo entre la estancia y la escuela, está acusada de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, quien está imputado por falso testimonio.



