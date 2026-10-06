Juan Pablo Valdés sobre su viaje a París: “Hay que insertarse al mundo sin pasar por Buenos Aires”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, habló con la prensa tras regresar de París, donde participó de la Argentina Week junto a la comitiva nacional encabezada por el presidente Javier Milei. El mandatario destacó las gestiones para atraer inversiones y planteó la necesidad de fortalecer una agenda federal. Además, adelantó una reunión clave respecto a un nuevo aumento salarial.

Al comenzar su diálogo con la prensa, Valdés mencionó el encuentro con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) respecto al financiamiento de infraestructura energética. El organismo enviará una delegación técnica a Corrientes en noviembre para avanzar en el análisis de proyectos como la línea eléctrica de alta tensión sobre la Ruta Nacional 118.

La agenda de los gobernadores

Al referirse al encuentro entre mandatarios, Valdés destacó la agenda común que se discutió durante la Argentina Week. “Lo que más valoro es la mesa de los gobernadores. Hay una mirada en la que coincidimos y es que nuestras provincias se inserten al mundo sin tener que pasar por Buenos Aires”.

En ese marco, mencionó algunas de las cuestiones que se plantearon durante las reuniones y vinculó la agenda con la necesidad de modificar procesos estatales. “Hablamos de nuestros problemas, cómo solucionarlos y trabajar en leyes que nos permitan desburocratizar el Estado, ser más competitivos y eficientes para atraer inversiones”, resaltó.

Valdés también se refirió al modelo económico que considera necesario para incrementar la actividad y cuestionó el camino que Argentina eligió en el pasado. “Es sencillo, hay dos formas para hacer crecer la base monetaria: o se traen inversiones o se imprime dinero. La impresión no es el camino, esa idea claramente no nos resultó”.

Por eso, insistió en la necesidad de incrementar la producción hacia el mundo. “Tenemos que apostar al modelo de atraer inversiones y que Corrientes y Argentina exporten más”, dijo el gobernador.

Del viaje a París también participaron los gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Preocupación de los inversores

Sobre la Argentina Week, Valdés destacó el contacto con los representantes del sector privado, además de las conversaciones sobre la actualidad del país. “Hay mucha preocupación de los inversores respecto a la situación política y jurídica de Argentina”.

El gobernador explicó que la participación de los mandatarios también tuvo como objetivo transmitir una propuesta de mayor integración entre las provincias y los mercados internacionales. “Los gobernadores fuimos para decirles que estamos pensando un país más federal y conectado al mundo”.

Qué dijo sobre el aumento salarial

Por último, Valdés fue consultado por la actualidad financiera de la Provincia y el próximo anuncio salarial para los trabajadores estatales.

“Estamos trabajando en el anuncio. Hoy vamos a tener una reunión central con la gente de Hacienda para revisar los números. En base a eso, vamos a estar dando alguna fecha”, adelantó el gobernador.



