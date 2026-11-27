El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este viernes los actos centrales por el 12° aniversario de El Sombrero, en una jornada celebratoria que coincidió con las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.

En ese marco institucional, el mandatario hizo entrega de 10 viviendas del programa Oñondivé y suscribió convenios clave para ejecutar otras 10 unidades habitacionales y construir un Paseo de Artesanos en la localidad, además de acordar con el municipio de Manuel Derqui la recuperación y puesta en valor del Parque Urbano La Estación.

Durante su discurso, Valdés puso de relieve el sostenido crecimiento de El Sombrero y ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo productivo de la microrregión. En esa línea, remarcó que el predio adquirido durante la gestión de Gustavo Valdés para el futuro puerto de El Sombrero constituye una apuesta estratégica para impulsar la industrialización, agregar valor en origen a las materias primas con mano de obra local y conectar a la provincia con los mercados internacionales, generando condiciones para el arraigo laboral de los jóvenes correntinos.

Reclamo por la Ruta Nacional 12 y articulación con los municipios

En materia de infraestructura vial, el jefe del Ejecutivo correntino detalló las gestiones que lleva adelante ante el Gobierno Nacional, Vialidad Nacional y el nuevo concesionario vial para concretar las obras de ensanche y pavimentación de banquinas sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre Saladas y la Rotonda de la Virgen en la capital provincial.

"Necesitamos obras que son centrales para el desarrollo de nuestras comunidades, pero fundamentalmente para que en esta ruta no se siga cobrando vidas de nosotros los correntinos", enfatizó.

Asimismo, destacó la articulación permanente con las administraciones comunales en áreas sensibles como soluciones habitacionales, enripiado de caminos rurales, turismo e infraestructura básica: "Entendemos que el futuro tiene que llegar a cada rincón de Corrientes", sostuvo.

Entrega de viviendas del programa Oñondivé y nuevos convenios de obra

En representación de los flamantes propietarios, la adjudicataria Cintia Barrios agradeció la adjudicación de las unidades habitacionales y resaltó que, a partir de esta jornada, 10 familias cuentan con un hogar propio para proyectar su crecimiento.

Por su parte, el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Lizardo González, valoró la continuidad territorial del programa Oñondivé en todo el territorio provincial y el trabajo mancomunado con cada intendencia para elevar la calidad de vida de los vecinos.

Respecto a los acuerdos firmados durante el acto protocolar, se detallaron las siguientes inversiones provinciales:

Paseo de Artesanos en El Sombrero: se destinará una inversión superior a los $320 millones para su construcción y equipamiento.

Nuevas viviendas: compromiso de ejecución de 10 nuevas unidades habitacionales para familias de El Sombrero .

Manuel Derqui: garantía de financiamiento provincial para las obras de recuperación y puesta en valor del Parque Urbano La Estación.

Finalmente, la intendenta de El Sombrero, Araceli Aponte, celebró la fecha conmemorativa destacando que representa "12 años de vida institucional como un municipio, presente y cercano con la gente".

La jefa comunal agradeció el respaldo constante de la Provincia y subrayó el avance de obras estructurales en ejecución, tales como la limpieza y canalización del arroyo Aoma y los trabajos de acceso al futuro puerto, remarcando la importancia de sostener la generación de inversión y empleo genuino para toda la comunidad.