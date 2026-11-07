Juan Pablo Valdés anunció inversiones para San Miguel y acompañó a emprendedores del Iberá

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, estuvo en San Miguel, donde anunció nuevas obras y acompañó a emprendedores del Iberá. La actividad incluyó una jornada de capacitación destinada a fortalecer proyectos vinculados al desarrollo turístico.

Durante el encuentro, denominado Activando Capacidades Emprendedoras para el Desarrollo Turístico, participaron docentes y emprendedores del Corredor los Tres Pueblos del Iberá. Valdés destacó el aporte de estas iniciativas al crecimiento económico de las comunidades.

“Que hoy haya una idea de generar y de trabajar en el emprendedurismo es central”, afirmó. Además, sostuvo que la formación permite generar oportunidades y fortalecer los proyectos productivos locales.

Las obras anunciadas para San Miguel

En el marco de su visita, Valdés confirmó el envío de fondos para iniciar la primera etapa de una nueva avenida. El proyecto contempla una extensión total de 2.500 metros, dividida en cuatro etapas.

La primera intervención abarcará 800 metros y ya cuenta con los recursos depositados, por lo que el municipio ya podrá comenzar los trabajos.

También anunció mejoras para el polideportivo local y la construcción de un Centro de Interpretación de los Esteros del Iberá. La iniciativa apunta a fortalecer la infraestructura turística y la integración de San Miguel al corredor.

El intendente Manuel Esquivel destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró las herramientas de capacitación. Por su parte, Orlando Maidana, jefe comunal de Loreto, resaltó el trabajo conjunto entre ambas localidades y Caá Catí.

La coordinadora de Emprendedores Siempre Cerca, Lourdes D’Arrigo, explicó que la propuesta se desarrolla junto a los ministerios de Turismo y Educación. Además, señaló que la capacitación otorga puntaje docente y contribuye a la actualización profesional.