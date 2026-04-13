Mauricio Macri en el NEA: agenda completa de su visita a Chaco y Corrientes

El PRO confirmó los detalles de la gira que traerá a Mauricio Macri al Nordeste Argentino el próximo viernes 17 de abril. Bajo la denominación “Próximo Paso NEA”, el presidente del Consejo Directivo Nacional del partido buscará relanzar la presencia territorial de su espacio en una región estratégica, enfocándose en el desarrollo de las economías locales y la sostenibilidad de los marcos institucionales.

La actividad principal tendrá como sede la ciudad de Resistencia, donde la agenda comenzará a las 15:00 con la registración de dirigentes y voluntarios. Uno de los hitos de la tarde será la inauguración del nuevo local del PRO Resistencia, un gesto que apunta a fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos turnos electorales.

Disertaciones y presencia nacional

El programa del evento contará con exposiciones técnicas y políticas de peso nacional. Está prevista la presentación de Gustavo Arengo Piragine, actual ministro de Economía de CABA, quien aportará la mirada técnica sobre la gestión de recursos. Asimismo, disertarán figuras centrales del bloque legislativo del PRO, como Cristian Ritondo y el misionero Martín Goerling.

El plato fuerte en territorio chaqueño será a las 19:35, horario fijado para el discurso de Mauricio Macri. Tras su intervención, el ex mandatario ofrecerá una conferencia de prensa a las 20:00 para abordar los temas de la agenda nacional y regional ante los medios locales.

Cierre político en Corrientes

Una vez finalizada la actividad en Chaco, está previsto que la comitiva se traslade hacia la ciudad de Corrientes. Allí, Macri participará de una cena de carácter netamente político con los principales referentes del radicalismo gobernante.

El encuentro contará con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés y el senador provincial y titular de la UCR local, Gustavo Valdés.

La visita del exmandatario marca un nuevo paso en la estrategia del PRO de recuperar protagonismo en la escena política nacional, con una agenda que busca acercarse a las realidades del interior productivo y consolidar alianzas de cara al futuro.