El correntino Christian Zulli juró como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

El diputado nacional por Corrientes, Christian Zulli (UXLP), juró este lunes como miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el órgano encargado de tramitar y juzgar las causas contra jueces federales.

La jura fue encabezada por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, quien puso en funciones a los nuevos integrantes que tendrán a su cargo los procesos contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, y el juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pablo Ramiro Díaz Lacava.

Integración del Jurado

Junto al legislador correntino, también prestaron juramento otros representantes de los ámbitos legislativo, judicial y de la abogacía, conformando un cuerpo plural para el tratamiento de las causas mencionadas:

Marcelo Gastón Bartumeu Romero: Juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de CABA.

Néstor Pablo Barral: Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Maria Belén Montes de Oca: Senadora nacional por Tierra del Fuego (LLA).

María Florencia López: Senadora nacional por La Rioja (UXLP).

Ana Beatriz Fernández: Abogada de la matrícula federal (San Nicolás, Buenos Aires).

Cabe destacar que el diputado nacional por Santa Fe, Nicolás Mayoraz (LLA), también integra este jurado, aunque no estuvo presente en la ceremonia de este lunes.

Detalles del acto institucional

Durante el acto protocolar, Rosenkrantz contó con la asistencia del secretario general del Jurado, Marcelo Bová, y del secretario letrado, Fernando Pedro Rodríguez Araya.

Con la asunción de sus nuevos miembros, el Jurado de Enjuiciamiento queda formalmente constituido para avanzar con las causas número 39 y 40, en un proceso que pone bajo la lupa el desempeño de la magistratura federal en diferentes jurisdicciones del país.