Adorni en el Congreso: qué dijo el jefe de Gabinete sobre las obras en la Autovía 12 de Corrientes

El estado de la Autovía 12 en el acceso a la ciudad de Corrientes volvió a ser el centro de una fuerte discusión política en el Congreso de la Nación. Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reconoció oficialmente que los trabajos en los 13 kilómetros que componen el tramo se encuentran frenados, aunque evitó precisar cuándo se retomarán las tareas o una fecha tentativa de inauguración.

La respuesta llegó tras la intervención del diputado correntino Diógenes González, quien calificó la situación como una muestra del "plano inclinado" que desfavorece al Norte Grande argentino en materia de inversión pública.

Tres mandatos y una obra inconclusa

González recordó que la autovía es un proyecto que atraviesa tres administraciones presidenciales: se inició en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, continuó con Alberto Fernández y ahora se encuentra estancada en el tercer año de mandato de la actual gestión.

"Esta obra está en el corazón de tres provincias que representan 3,5 millones de habitantes. Por aquí pasa el turismo religioso hacia Itatí, que moviliza 2 millones de personas al año, y los visitantes que van a las Cataratas del Iguazú", enfatizó el legislador, subrayando la importancia logística para el NEA.

La denuncia más grave del diputado apuntó a la seguridad vial: "Debo informarle que la obra está paralizada, que la empresa se retiró y que hay decenas de accidentes fatales graves porque a la noche la señalización es deficiente", reclamó ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

La postura del Gobierno nacional

Por su parte, Adorni precisó que el avance físico de la obra se mantiene en un 77,58%. Según el jefe de Gabinete, Vialidad Nacional se encuentra realizando "gestiones tendientes a adecuar los aspectos financieros vinculados al contrato" con el objetivo de "normalizar el ritmo de ejecución".

Sin embargo, no hubo respuestas concretas sobre el cronograma de pagos a la contratista o la reactivación inmediata de las máquinas en el terreno.

Respecto a otras intervenciones en territorio correntino, el funcionario nacional mencionó que se están ejecutando tareas de mantenimiento básico en otros tramos de la Ruta 12:

Bacheo y corte de pasto.

Relleno de erosiones.

Cortafuegos en los trayectos que unen el río Guayquiraró con Esquina, y de Esquina hacia Goya.

La falta de definiciones sobre la autovía central deja un clima de incertidumbre en la provincia, donde el crecimiento del flujo vehicular y la siniestralidad vial mantienen en alerta a las autoridades locales y a los usuarios que transitan diariamente por el acceso capitalino.