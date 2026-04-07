Gustavo Valdés reclamó un modelo productivo y confirmó una cumbre con Mauricio Macri

En el marco de una intensa agenda partidaria en el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) de la ciudad correntina de Goya, el senador provincial y jefe del radicalismo local, Gustavo Valdés, dejó definiciones sobre la situación económica nacional y anticipó un encuentro con el ex presidente, Mauricio Macri.

Con la mirada puesta en el armado territorial y la relación con la Casa Rosada, el legislador combinó el monitoreo de obras estratégicas —como la Costanera y las rutas provinciales— con un fuerte reclamo por federalismo y desarrollo industrial.

Uno de los puntos más destacados de su intervención fue el anuncio de un encuentro clave con el líder del PRO. “El 17 vamos a estar recibiendo a Mauricio Macri en el Chaco y también seguramente vamos a estar conversando con él en Corrientes; va a ser un buen espacio para reflexionar sobre la Argentina que viene”, adelantó Valdés, marcando la pauta de un eje regional de centroderecha en la antesala del proceso electoral.

Críticas a la Nación: "Falta política industrial"

Valdés no ahorró críticas hacia la gestión económica nacional, vinculando directamente el cierre de empresas en Goya con la ausencia de una mirada productiva. "Aquellas que no tienen competitividad van a cerrar, y eso es parte de la crítica que hacemos: hoy se busca la estabilidad macroeconómica, pero alguien tiene que pensar en la producción y la industria", sentenció.

En esa línea, el dirigente radical calificó como "lamentable" el escándalo por créditos millonarios en el Banco Nación, contrastándolo con la realidad de los sectores productivos correntinos. “Mientras al ciudadano común le cuesta acceder a un crédito, vemos que se entregaron cifras millonarias en condiciones muy flexibles”, disparó, exigiendo mayor transparencia en la banca pública.

Regalías, cajas jubilatorias y el dilema ambiental

Respecto a las finanzas provinciales, el senador se mostró expectante ante las gestiones del gobernador Juan Pablo Valdés por la compensación de las cajas jubilatorias, aunque fue firme en el reclamo por las regalías energéticas. Según precisó, la provincia ya prepara una propuesta formal para resolver el conflicto y lograr "igualdad de trato" por parte de Nación.

Finalmente, al abordar el debate por la Ley de Glaciares, el exmandatario trazó un equilibrio entre desarrollo y conservación, pero con una advertencia social contundente: “Tenemos que tener producción conjuntamente con el cuidado del medio ambiente, pero el peor problema que tenemos hoy no es la contaminación, sino nuestra pobreza”.

Para revertir ese escenario, adelantó que se esperan inversiones privadas transformadoras en los sectores de madera, energía renovable y frigoríficos.