Juan Pablo Valdés define obras hídricas en el interior de Corrientes para reducir el impacto de “El Niño”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, avanzó con un plan de prevención hídrica en Curuzú Cuatiá como medida ante los efectos que puede provocar el fenómeno climático "El Niño". Las acciones de desagüe buscan anticiparse a situaciones de anegamiento en la ciudad a causa de posibles lluvias intensas.

Trabajos en Curuzú

En la recorrida estuvieron la intendente Verónica Espíndola y los ministros Juan Pablo Fornaroli (Secretaría General) y José Irigoyen (Desarrollo Social). Durante el encuentro se analizaron las zonas críticas del sistema de drenaje y las obras necesarias para mejorar el escurrimiento.

Uno de los principales puntos de intervención será la zona donde confluyen los arroyos Curuzú y Sarandí en la Ruta Provincial 126. Según explicaron las autoridades, ahí comenzarán las tareas de limpieza y canalización para favorecer la circulación del agua.

Valdés explicó que la ciudad cuenta con tres arroyos y que uno de los sectores representa una dificultad para el funcionamiento de los desagües. Por ese motivo, el Gobierno provincial y el municipio coordinarán trabajos con Vialidad y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

Envío de equipamiento y planificación

El operativo incluirá el envío de equipos pesados para acompañar las tareas locales. De esta manera, excavadoras, camiones y motoniveladoras serán incorporados al esquema de trabajo para avanzar ante las posibles lluvias.

Además de Curuzú Cuatiá, el gobernador señaló que "se viene un plan integral también para Sauce y Cazadores Correntinos".

Por su parte, Espíndola destacó la articulación entre las áreas involucradas y comentó que las recientes lluvias provocaron inconvenientes en la localidad. "Sabemos que las inundaciones pueden ocurrir, pero vamos a hacer todo lo que esté al alcance para mitigar sus efectos", dijo la intendente.