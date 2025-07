Vecinos exigen soluciones ante cloacas desbordadas en un barrio de Corrientes

En el barrio Molina Punta de la ciudad de Corrientes, los vecinos viven con una preocupación constante cada vez que llueve por temor a que ingrese el agua cloacal a su domicilio. El problema lo vienen arrastrando por más de 20 años, y se debe a que los caños no pueden soportar el volumen de agua. La terrible situación, llevó a qué tanto en la bacha o ducha se desborden las cloacas.

El problema central radica en un desagüe ubicado en la intersección de las calles Murcia, Los Tulipanes y Las Margaritas, una zona ya pavimentada, en la que se realizaron constantes reclamos a la empresa de agua.

Blas, uno de los vecinos afectados, explicó a El Litoral: “Cada vez que llueve grande, las cloacas colapsan. El agua servida empieza a salir por las rejillas de mi baño y cocina, inundando mi casa. No es solo el agua, sino el olor y el daño que esto provoca en los muebles”.

Según el vecino el "molinete" o boca de desagüe nunca funcionó correctamente por sí solo. Cada dos o tres meses, luego de insistentes quejas, la empresa enviaba un camión para destapar las cañerías y hacer que el sistema vuelva a funcionar temporalmente. Sin embargo, esto no es más que un parche.

El último reclamo formal realizado fue hace más de cinco meses. En aquella ocasión, desesperados por la inundación, contactó a Aguas de Corrientes, quienes le prometieron enviar una cuadrilla a resolver el problema. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha recibido una respuesta satisfactoria. "Llamé varias veces, pero no me dieron un número de reclamo, solo me dijeron que la cuadrilla vendría pronto. Pero no ha pasado nada".

“El agua servida que se desborda trae riesgos para la salud. Vivimos con un olor nauseabundo, y las condiciones son insalubres. No podemos seguir viviendo así. El problema es de toda la cuadra, y cada vez se pone peor”, concluyó el hombre.

Los vecinos piden una solución definitiva ya que no basta con que las cuadrillas realicen limpiezas periódicas, piden una intervención estructural: el reemplazo completo de los caños viejos y una revisión a fondo del sistema de desagüe.