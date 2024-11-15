Corrientes ofrece playas públicas seguras y accesibles para disfrutar del verano

No sólo como destino turístico, sino también como una apuesta fuerte a la inclusión, las cinco playas públicas de la ciudad se consolidan como espacios de disfrute y diversión para todos. En la playa Arazaty I están disponibles tres sillas anfibias para que las personas con movilidad reducida o discapacidad motriz puedan acceder a los balnearios, además de diferentes mejoras en rampas, pasarelas y baños adaptados para que sean lugares aún más accesibles.

El director general de Playas del municipio, Adrián Meza, señaló que “desde el inicio de la gestión del intendente Eduardo Tassano se hizo hincapié en lo que es la integración, la inclusión. Desde las playas no podemos estar exentos a ello y hemos mejorado las rampas, se ha puesto a nuevo todos los caminos de deck y las pasarelas que tienen acceso a la playa Arazaty I, además de poner a punto tres sillas anfibias que están disponibles de manera gratuita para cualquier persona que lo requiera”.

El funcionario comentó que estos elementos también se incorporarán en las playas Molina Punta e Islas Malvinas I. A su vez, remarcó que “las sillas son de uso libre y gratuito. Las personas que lo requieran deben solicitarlas a los guardavidas y ellos mismos van a ayudar a que puedan acceder hasta el río”.

Meza recordó que las playas públicas están habilitadas con todos sus servicios de 8 a 20, “hacemos la invitación a todas aquellas personas que necesiten una silla anfibia para acceder al balneario, que vengan a disfrutar de este hermoso espacio público que tiene la ciudad de Corrientes”.

Además, mencionó que “en todos los puestos de guardavidas contamos con los elementos necesarios para rescate y primeros auxilios, como tablas de rescate y collares de inmovilización con el objetivo de mejorar al 100% la seguridad de los bañistas”, concluyó.