donar órganos Incendio en Corrientes Gustavo Valdés
Ciudad de corrientes

Última etapa del ensanche de una avenida que tiene una extensión de mil metros

La obra se encuentra en la etapa final y cuenta con el respectivo desagüe pluvial.

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 17:19

Con más de 85% de avance de obra el Gobierno de Corrientes ejecuta el ensanche de calzada de la avenida Juan José Garay entre las avenidas  Juan José Vidal  y Gutnisky en el extremo sur de la ciudad capital.

Son diez cuadras donde además realizó un desagüe pluvial entre la calle Diego de Irala y la avenida Vidal a efectos de paliar  anegamientos en esta zona que atraviesa los barrios Juan de Vera y Villa Patono.

Estos trabajos son llevados adelante por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de cuadrillas especializadas de Vialidad Urbana (DPV).

La avenida Garay, tras estas mejoras que incluyen tareas de bacheo en todo el trayecto, tendrá un ancho aproximado de 10,50 metros. Los trabajos comenzaron en la intersección de Garay y Vidal desde donde se avanza hacia Gutnisky, estando actualmente su ejecución a la altura del cruce con calle Chascomús.

Entre lo realizado se cuenta el acondicionamiento del suelo, la apertura de cajas, la aplicación  una capa de arena cemento (rdc) de un espesor de 15 centímetros y el colado de hormigón  en un grosor de 20 centímetros.

La obra tiene una extensión exacta de 1.070 metros lineales, y es encarada por  se ejecuta por administración con recursos, personal y equipamiento propios de la Provincia, acción que redunda en un considerable abaratamiento de los trabajos.

Desagües

En tanto, en Garay  también se construyó un desagüe pluvial  entre la calle Diego de Irala y la avenida Juan Ramón Vidal que consiste en un ducto de alrededor de 400 metros con tendido de  tubos de hormigón armado de 800mm y 1.000mm que se vinculó a un desagüe  existente que descarga  en el río Paraná. Estos trabajos posibilitaron la instalación de sumideros en todo el tramo intervenido  para asegurar un apropiado escurrimiento de las aguas.

Asimismo para la ejecución de este entubado  y a fin de garantizar el servicio de cloacas existente, en todo el tramo de este nuevo desagüe se realizaron cámaras de enlace por donde atraviesan las cañerías de descargas cloacales domiciliarias con lo cual se mantuvo intacto ese sistema e independiente  del sistema de drenaje pluvial construido.

