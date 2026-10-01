Con mbaipy, arroz con pollo y chamamé, Corrientes celebró el Karaí Octubre

Para reeditar la tradición de la comida abundante y el folklore, la Municipalidad de Corrientes celebró este miércoles el Karaí Octubre, en tres puntos de la ciudad. Un encuentro de tradición profundamente vinculado con la identidad cultural de la región, a través de una jornada que combinó gastronomía, música y expresiones artísticas en distintos espacios culturales de la ciudad.







La propuesta, coordinada por la Secretaría de Cultura y Educación, tuvo como uno de sus puntos de encuentro al Centro Cultural Adolfo Mors, donde los vecinos pudieron compartir comidas típicas y disfrutar de intervenciones de los elencos municipales.

Municipalidad de Corrientes

La celebración también se replicó en, ampliando la propuesta a distintos espacios culturales municipales.Esta iniciativa incluyó degustaciones gratuitas de mbaipy y arroz con pollo, además de propuestas artísticas a cargo de los elencos estables municipales, con el objetivo de acompañar la celebración y mantener vigente una costumbre que forma parte de la identidad correntina.





La secretaria de Cultura y Educación municipal, Keren Anderson, destacó la importancia de mantener vigentes las costumbres que forman parte de la identidad correntina y de generar espacios que permitan acercarlas especialmente a las nuevas generaciones.

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“Estamos celebrando el Karaí Octubre, que es una tradición y una creencia tan nuestra. La propuesta para este año fue acompañar la celebración con la participación de nuestros elencos municipales estables y generar un espacio no solamente de encuentro, sino también para mantener viva nuestra tradición y costumbres”, explicó.“Es importante preservar todas nuestras tradiciones y, particularmente, el Karaí, porque forma parte también de la identidad del ser correntino. Queremos que los jóvenes y los vecinos de la ciudad puedan seguir celebrando esta tradición y transmitirla de generación en generación”, señaló Anderson.La jornada contó con la participación del Ballet Municipal 7 Corrientes y de los elencos estables de música, que acompañaron las actividades con intervenciones artísticas.Uno de los momentos centrales de la jornada fue el convite de comidas tradicionales. El arroz con pollo fue preparado por Fabián Barrios, integrante de la Secretaría de Cultura, quien explicó los ingredientes del convite.“Es importante mantener esta tradición para quienes estamos acostumbrados a esto”, sostuvo Barrios, al destacar el valor de recuperar las prácticas gastronómicas que acompañan la celebración.Por su parte, uno de los vecinos participantes, Andrés, destacó la importancia de generar este tipo de encuentros para preservar las costumbres locales. “Las tradiciones se deben mantener siempre y este tipo de eventos permite resaltarlas, además de mostrar a quienes visitan la ciudad de Corrientes nuestras comidas típicas”, expresó.