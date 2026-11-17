Dos camiones cargados de donaciones comenzaron a ser clasificados en Corrientes para asistir a las familias afectadas por las inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. Los insumos fueron reunidos durante el festival Neike Solidario 2026, que convocó a unas 2.500 personas y contó con la participación de más de 40 artistas locales.

El operativo está a cargo de la Red de Voluntariado Corrientes, que lleva adelante las tareas de selección, acopio y armado de módulos en las instalaciones del Regimiento. El objetivo es organizar la distribución de los elementos y garantizar que lleguen tanto a los centros de evacuados como a las familias que debieron abandonar sus hogares y se encuentran autoevacuadas en distintos puntos de la provincia.

Cómo se reunieron las donaciones

El festival se realizó el lunes 9 de noviembre en el predio de La Unidad, ubicado sobre avenida 3 de Abril 57. Desde las 18, vecinos de la ciudad se acercaron para disfrutar de una jornada artística y colaborar con la entrega de donaciones como entrada.

La convocatoria reunió a más de 40 músicos, cantoras y cuerpos de baile que participaron de manera desinteresada. Entre los artistas que se presentaron estuvieron Los de Imaguaré, Gustavo Miqueri y Trébol de Ases, Amandayé, Los Alonsitos, Maluni, Leo Acuña, Carlitos Pereira, Bruno Leandro Argañaraz y Pedro Ríos, entre otros.

Entre los elementos recolectados hay alimentos no perecederos, agua mineral, repelentes, productos de higiene personal y artículos de limpieza, como desinfectante, K-Othrina y creolina. También se recibieron alimentos balanceados y cuchas para mascotas, teniendo en cuenta las necesidades de los animales domésticos que permanecen en zonas afectadas por el agua.

La distribución se realizará mediante un trabajo articulado entre los distintos organismos e instituciones que integran la Red de Voluntariado Corrientes. El espacio reúne al Gobierno provincial, municipios, Ejército Argentino y Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), además de organizaciones como Cruz Roja, Cáritas, Rotary Club, Scouts Argentina y entidades empresariales y rurales.

De esta manera, las donaciones reunidas durante el festival comenzaron su recorrido hacia las familias que atraviesan las consecuencias de las inundaciones en Corrientes.