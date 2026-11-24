La gestión municipal de Claudio Polich en la ciudad de Corrientes dio a conocer que en los últimos meses disminuyó la cantidad de siniestros viales con desenlace fatal y ofreció una serie de claves según las cuales mejoró la seguridad vial.

El secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana de la ciudad de Corrientes, Yamandú Barrios, se refirió al tema en un diálogo con el programa "O sea, digamos..." del canal de streaming de El Litoral y repasó una serie de elementos de las políticas activas de prevención que se aplican y anticipó cómo se profundizarán.

En ese sentido destacó la labor que cumplen los móviles identificados como "Avispón verde", el incremento del uso del casco en motociclistas y la educación, un asunto en el que subrayó la importancia del rol que cumplen los programas sobre el tema y la vinculación con las escuelas.

En tanto que anticipó que luego de los nueve puntos de la ciudad donde se incluyeron nuevos radares con fotomultas, se preparan más cámaras. Esta vez, en la autovía de la Ruta Provincial 5.

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