Corrientes: así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad de Corrientes informó cómo se desarrollarán los servicios durante el feriado nacional del lunes 25 de mayo, en conmemoración del 216º aniversario de la Revolución de Mayo. Habrá guardias en áreas esenciales y las oficinas administrativas estarán cerradas.

Recolección de residuos, Sube y estacionamiento medido

La recolección de basura, tanto diurna como nocturna, se realizará con normalidad en todas las zonas de la ciudad y en los horarios habituales.

Por otro lado, desde la Subsecretaría de Transporte indicaron que las Unidades de Gestión Sube no estarán disponibles y el servicio de estacionamiento medido no funcionará. Sin embargo, habrá guardia de inspección en la oficina de la calle Belgrano 2157.

Trámites, mercados y turismo

Por su parte, la Dirección General de Defunciones atenderá en el cementerio San Juan Bautista de 7 a 19 únicamente para trámites urgentes (inhumaciones, introducción de cenizas y traslados). Los cementerios San Juan Bautista, San Isidro Labrador (Laguna Brava) y del barrio Virgen de los Dolores abrirán también de 7 a 19 para visitas e inhumaciones.

El Tribunal de Faltas tendrá guardia los días 23, 24 y 25 de mayo, de 8 a 16, para trámites abreviados de secuestros comunes y retiro de vehículos de la vía pública. El sábado atenderá el Juzgado de Faltas Nº4 de 9 a 15, mientras que el lunes lo hará el Juzgado de Faltas Nº3 en el mismo horario.

Los mercados de Abasto (El Piso) y de Productos Frescos permanecerán cerrados, pero los Paseos de Compras del Piso, “Ex Vía”, Del Puerto y San Gerónimo abrirán de 9 a 21.

Los Centros de Informes Turísticos funcionarán con guardias: Plaza Vera de 7 a 22; El Puerto de 7 a 15; Plaza Cabral de 8 a 21; Terminal de 8 a 20; y Promo Truck (Costanera Sur y General Paz) de 9 a 21.

Se mantendrán guardias en Tránsito, Guardia Urbana y el servicio de ambulancias municipal. En tanto, no habrá atención en Acor, CEL, CMP, Saps ni en las demás oficinas administrativas municipales.