Desfile del 25 de Mayo en Corrientes: cómo serán cortes y desvíos en la Costanera

Con motivo de los festejos por el 25 de Mayo, el próximo lunes se implementarán cortes y desvíos de tránsito en varios sectores de la ciudad de Corrientes, principalmente en inmediaciones de la Costanera General San Martín y avenidas cercanas, donde se desarrollará el tradicional desfile patrio.

El operativo especial de tránsito comenzará horas antes del inicio de las actividades oficiales y contará con presencia de inspectores y personal de seguridad vial para ordenar la circulación y garantizar el normal desarrollo del evento.

Detalle de calles cortadas

Según informaron desde el municipio, los cortes estarán ubicados sobre la avenida Costanera desde calle 25 de Mayo hasta Pago Largo. También habrá restricciones en Junín y Don Bosco; Padre Borgatti desde Junín hasta avenida 3 de Abril; además de los cruces de avenida 3 de Abril y Costanera, y Esio Silveira.

A su vez, se verán afectados otros puntos estratégicos como Lavalle y Boulevard, General Paz y Boulevard, Necochea y Costanera, y Las Heras y Costanera, por lo que recomiendan a los automovilistas circular con precaución y prever demoras.

Desde la organización solicitaron a vecinos y conductores evitar transitar por las zonas afectadas mientras duren los festejos, ya que se espera una importante concurrencia de público durante la jornada patria.

Como cada año, el desfile por el aniversario de la Revolución de Mayo reunirá a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y distintas organizaciones correntinas que participarán de los homenajes previstos para la fecha.

Ante este escenario, desde el municipio recomendaron utilizar calles alternativas y mantenerse atentos a las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes y contribuir al ordenamiento vehicular en el centro capitalino.