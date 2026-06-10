Corrientes: acordaron una recomposición salarial para choferes de colectivos

Tras una reunión realizada este miércoles entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la empresa Miramar Estrella y la Secretaría de Trabajo de Corrientes, se alcanzó un acuerdo salarial que permitirá recomponer los ingresos de los trabajadores del transporte, quienes habían percibido haberes calculados sobre una escala salarial desactualizada.

El entendimiento se dio en el marco del proceso preventivo de crisis presentado por la empresa ante el organismo laboral provincial. Desde el gremio informaron que el acuerdo garantiza mejoras concretas para todos los trabajadores representados y establece una actualización de los salarios para los próximos meses.

¿Cómo quedaron los sueldos?

Según pudo saber El Litoral, teniendo en cuenta lo acordado, para los meses de mayo y junio se fijó un básico conformado de $1.370.000 para la categoría conductor, monto que se aplicará de manera proporcional al resto de las categorías. Además, la diferencia entre lo ya abonado correspondiente al salario de mayo y el nuevo valor acordado será pagada el próximo 13 de junio.

Asimismo, se estableció el pago de una suma no remunerativa de $55.533,45 para los conductores, proporcional para las demás categorías, que será abonada en dos tramos: el 18 de junio y el 20 de julio.

Para julio, las partes acordaron elevar el básico conformado a $1.425.000 para los conductores, junto con una suma no remunerativa de $119.744,80 que será abonada el 18 de agosto, también con aplicación proporcional para el resto de los trabajadores.

Otro de los puntos destacados del acuerdo refiere al Sueldo Anual Complementario (SAC), que será calculado tomando como referencia los salarios de junio. El pago se realizará en dos cuotas: la primera el 15 de julio y la segunda el 14 de agosto.

Además, se fijó una suma de $13.000 en concepto de viáticos por los días efectivamente trabajados durante la vigencia del acuerdo.

Las partes también se comprometieron a realizar una revisión salarial el próximo 20 de agosto para evaluar posibles diferencias que pudieran corresponder. En paralelo, la empresa asumió el compromiso de no efectuar suspensiones por causas económicas o de fuerza mayor mientras se mantenga vigente el acuerdo alcanzado.