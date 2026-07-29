Hasta cuándo estará cortado el tránsito en avenida Maipú por obras en el arroyo Pirayuí

El tránsito continúa interrumpido sobre un tramo de la avenida Maipú, a la altura del arroyo Pirayuí, debido a las obras que lleva adelante Vialidad Provincial para la instalación de nuevos ductos de gran tamaño. La restricción se mantendrá en toda la calzada durante 10 días por los complejos trabajos en el lugar.

En diálogo con El Litoral, el administrador general de Vialidad Provincial, Luis Pablo Cardoso, explicó que el corte total fue dispuesto por razones de seguridad. “Nosotros estábamos trabajando en media calzada, pero la municipalidad la cortó de manera completa por precaución porque estaba muy embebido el terraplén”.

Sobre los plazos para restablecer la circulación, Cardoso indicó: “Yo calculo que para habilitar una calzada, si no llueve, puede llevar entre una semana y 10 días para habilitar”.

Luego de la limpieza en el arroyo, esta semana comenzaron la instalación de los ductos de gran tamaño para garantizar el escurrimiento del agua que conecta a varios barrios capitalinos.

“Ya estamos trabajando con la colocación de los ductos de 2,50 metros de diámetro a más de 10 metros de profundidad”, explicó a este medio anteriormente.

Cambios en el recorrido de los colectivos

A raíz de la interrupción del tránsito, las líneas 103 B y 103 C modificaron temporalmente sus recorridos.

En sentido hacia el centro desde el barrio Doctor Montaña, los colectivos circulan por Puente Negro, Héroes de Malvinas y Guayquiraró, para luego retomar la avenida Maipú y continuar con su recorrido habitual.

En el trayecto de regreso, las unidades transitan por avenida Maipú, Guayquiraró, Héroes de Malvinas, Puente Negro y el barrio Doctor Montaña, antes de reincorporarse al recorrido habitual.

Las autoridades solicitaron a los conductores respetar la señalización y optar por vías alternativas mientras se desarrollan las tareas, que forman parte de la obra de ampliación del sistema de desagüe del arroyo Pirayuí.