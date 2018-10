El PJ inauguró sede y sale en busca de la unidad: “El enemigo está afuera”

El Partido Justicialista inauguró ayer su sede partidaria en el marco de los festejos por el “Día de la Lealtad”. Para el acto se contó con la presencia del presidente nacional del PJ, el legislador José Luis Gioja y el diputado Agustín Rossi. Hubo coincidencias en los discursos al afirmar: “El enemigo del PJ está afuera del peronismo”.

El ex intendente Fabián Ríos fue uno de los primeros oradores y explicó los pormenores de la construcción del nuevo edificio. Destacó el aporte de los compañeros que “vinieron a colaborar pese a que se habían quedado sin trabajo”.

Instó a la unidad y convocó a combatir “el avasallamiento del Gobierno de Cambiemos”.

También habló el dirigente Rodolfo Martínez Llano quién aseguró que “querían la oficialización de la convocatoria al Congreso y la ratificación de las elecciones internas”.

“El Partido Justicialista no es kirchnerismo, es peronismo”, polemizó.

A continuación habló el presidente del Consejo provincial, Gerardo Bassi, quién ratificó los logros del kirchnerismo y desafió: “Somos y no nos vamos a olvidar jamás de Néstor y Cristina Kirchner”.

Pero también insistió en que “el enemigo está afuera del peronismo”.

En la misma línea se expresó Gioja y advirtió: “Lealtad es unidad”.

“La misión y la tarea central es desplazar a este gobierno destructor y poder instalar un gobierno que tenga como objetivo los intereses del pueblo y no los intereses de pequeñas minorías como está pasando hoy”, arengó.

El PJ habilitó ayer la primera etapa de obras como el Salón Auditorio, Microcine, área de conferencias -ubicada en el subsuelo- con capacidad para más de 300 personas sentadas.

También se inauguró el gran foyer y un salón de exposición ubicados en el acceso principal.

En la planta baja también quedó habilitado un sector de oficinas, la intendencia de la casa partidaria; sector de cocina, quincho, sanitarios públicos y patio posterior.

La obra se completa con otros tres pisos, que presentan avanzado estado de construcción. En el primer y el segundo nivel estarán las áreas de gestión administrativa, enfermería y consultorios. En el tercer piso estarán los sectores de gestión política: la Presidencia y Sala del Consejo Provincial. Cuando esté terminado, el edificio contará con tres equipos de ascensores hidráulicos.

La obra se inició durante la presidencia partidaria de Fabián Ríos.