Sarmiento de Resistencia: Los árbitros van a jugar a favor de River, vamos a ser 11 vs 14

Disconforme con lo acontecido y con vistas a lo que vendrá, Gerardo Escobar -Vicepresidente de Sarmiento de Resistencia- arremetió contra la organización de la Copa Argentina por escuchar los pedidos de River y adelantar el partido que iban a disputar durante el parate por fecha FIFA para este domingo a las 21:30hs, en Mendoza.

"Me parece una vergüenza de la dirigencia del fútbol argentino la muestra de poderío de algunos clubes, que imponen algunas situaciones. Me sorprende la poca, o nada, defensa que tuvimos de nuestros pares de ascenso", comentó Escobar en charla con el programa Fútbol 910, por Radio La Red.

Sarmiento, que arribó a esta instancia tras eliminar a Racing, Unión y Atlético Rafaela iba a jugar contra el Millonario por cuartos de final unas semanas más adelante. Sin embargo, Marcelo Gallardo pidió adelantar el duelo para así poder contar con la totalidad de sus jugadores, que días más tarde ya partirán a sus respectivas selecciones.

Enojado, el mandatorio agregó: "No solo afecta a Sarmiento, también a todo el Argentino A. Esta decisión de jugar el domingo con River provocó tener que reprogramar partidos. Ahora vamos a jugar el jueves con Crucero del Norte, el 15 el clásico con Chaco For Ever y el 19 en Tucumán con San Jorge. No solo nos afecta en la Copa Argentina, sino también en nuestra lucha por ascender".

En esa línea, también se quejó por la ausencia de tacto respecto a las diferencias entre ambos conjuntos: "Teníamos entendido que era en Fecha FIFA el partido. River tiene más que un equipo profesional. No vamos a hacer la diferencia de 70 millones de dólares con 1 millón de pesos. Además, jueguen donde jueguen, la convocatoria para ellos va a ser importante".

Sobre el final de la charla, Escobar arremetió con toda: "Confío en mi equipo y cuerpo técnico, a pesar de que en el partido van a ser 14 contra 11. En el campo de juego van a ser 14 contra 11″. Asimismo y ante la sorpresa de los periodistas, reafirmó: "No me cabe duda de que los árbitros van a jugar para River, dada las condiciones que estamos pasando y lo que nos están imponiendo. River no dejará librado nada al azar para jugar de igual a igual".