Colocaron en la primera semana más de mil dosis sólo en Mitai y en Saps

El lunes pasado inició la Campaña Nacional de Seguimiento contra sarampión y rubéola con el objetivo de vacunar a todos los niños entre 13 meses y 4 años inclusive, con una dosis adicional, obligatoria y gratuita de vacuna triple viral, independientemente de su estado vacunal anterior. En la primera semana, indicaron desde la Dirección de Inmunización de la Provincia, hubo mucha demanda en las dosis y de parte de los Caps y Saps, detallaron el trabajo que realizaron y que continuarán hasta el último día de campaña, el 30 de noviembre de este año.

“Todavía no tenemos números precisos de la cantidad de dosis colocadas, pero se viene vacunando muy bien. Los equipos de salud salieron a vacunar en los jardines y están aplicando en los vacunatorios de todos los centros sanitarios”, comentó a este diario Angelina Bobadilla, directora de Inmunización del Ministerio de Salud Pública.

En este sentido señaló que “hubo muy buena demanda, se está vacunando en toda la provincia, tanto en vacunatorios como en jardines” y que “se recomienda no esperar a último momento para vacunar, ya que hay nuevos casos de infectados en Argentina”.

Por su parte, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Arturo Sandoval, dijo a El Litoral que “hubo una muy buena repercusión no sólo en los centros de salud, también en los CDI donde no sólo se colocó la dosis adicional contra el sarampión y rubéola, también se controló el calendario de vacunación”. “Se recorrieron todos los jardines y la ventaja que tenemos en este caso es que están cerca de las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps). Se ha destinado personal para que vaya hasta el lugar y este trabajo se continuará haciendo hasta que termine la campaña ya que no se vacunó al total de la población de los Mitai”, sostuvo el doctor Sandoval.

Cabe recordar que en la ciudad hay 15 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), Mitai Roga, que se encuentran distribuidos en distintos barrios. En estos espacios brindan educación, alimentación, contención y salud a cerca de 2.400 niños desde los 45 días hasta los 4 años.

“En total la Municipalidad colocó 1.086 dosis esta semana. En los CDI se pusieron 446 y en los Saps 640”, comentó el subsecretario municipal y aclaró que “se hicieron vacunaciones en todos los jardines que dependen de la Comuna, pero uno de los requisitos era que los padres autoricen; algunos no tenían la autorización firmada, y muchas veces los chicos se niegan. Hay que trabajar hasta completar porque tenemos todas las dosis disponibles para cubrir a toda esta población de riesgo”.

Al mismo tiempo, el director de Atención Primaria de la Salud (Aps), Cristian Sarquis, relató a El Litoral que se han aplicado las dosis en los Caps y que tendrán precisiones de la cantidad de vacunas colocadas la semana próxima. “Además, de vacunas en los centros de salud, agentes sanitarios se están yendo casa por casa a colocar las dosis, tenemos disponible por semana en los Caps 500 dosis y se van reponiendo a medida que se requiere”, indicó a El Litoral Sarquis y aconsejó que “los vecinos no abran la puerta si los agentes sanitarios no están debidamente identificados”.

La campaña se llevará hoy a través de vacunatorios móviles instalados en los parques Cambá Cuá y Mitre, de 16 a 19 y en el mismo día y horario, en la costanera Sur. También, en el Hospital Angela I. de Llano, de 9 a 12.30, de lunes a viernes y, por último, lunes y martes de 13 a 17 y miércoles y jueves de 8 a 11, en el Vacunatorio de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en Córdoba 1470.

Desde Salud Pública remarcan que el objetivo es vacunar a todos los niños entre 13 meses y 4 años inclusive con una dosis adicional, obligatoria y gratuita de vacuna triple viral, independientemente de su estado vacunal anterior. La vacuna triple viral es, además, una oportunidad de protección contra las paperas. No se solicitará orden médica y se aplicará en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.